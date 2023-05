Cassano allo Ionio, il Sindaco: “Fare squadra e lavorare insieme per offrire ai turisti un’offerta qualificata in vista dell’estate”

Si è tenuto ieri il tradizionale incontro annuale con gli operatori turistici e i concessionari balneari organizzato dall’amministrazione comunale. Obiettivo: fare il punto sull’estate che sta per arrivare per organizzarla al meglio e accogliere i turisti che invaderanno come al solito le spiagge e il litorale cassanese e dell’intera area di Sibari.

«L’obiettivo – ha esordito il sindaco Giovanni Papasso – è programmare e impostare al meglio quella che sarà la stagione estiva ormai alle porte. Il comune farà la sua parte come sempre per garantire tutti i servizi. Siamo già al lavoro».

Nel lungo dibattito – al quale erano presenti anche il vicesindaco Antonino Mungo, gli assessori Elisa Fasanella, Gianluca Falbo, Annamaria Bianchi e Leonardo Sposato, oltre al consigliere Antonio Clausi e a dirigenti e tecnici comunali tra cui la comandante della Polizia Locale architetto Anna Maria Aiello – si è parlato del piano spiaggia e si è detto che si sta per portare in consiglio comunale per la riadozione perché è quasi ultimato; si è parlato delle varie problematiche si riscontrano per la raccolta dei rifiuti e sono stati invitati i proprietari e i referenti dei villaggi turistici a fare bene la differenziata per aiutare l’impresa che si occupa della raccolta e avere un servizio più efficiente ed efficace; si è parlato della pulizia del verde che è stata avviata, in parte fatta e in altra parte sarà completata nei prossimi giorni; del lavoro fatto per il Canale degli Stombi e la valorizzazione delle darsene e per debellare i tanti impianti abusi di cozze che avevano invaso gli specchi d’acqua. In più, dopo l’approvazione del bilancio, sarà pubblicato anche il corposo calendario con gli eventi estivi.

«Il colloquio è stato molto fruttuoso – ha continuato il sindaco Papasso – perché operatori e balneari hanno potuto prendere atto del grande lavoro che stiamo facendo come amministrazione comunale e maggioranza per avere un’altra estate sold out. Ricordo che lo scorso anno Sibari e Cassano sono state le prime mete calabresi per numero di turisti italiani e tutte le migliorie fatte al villaggio di Marina di Sibari hanno fatto sì che venisse indicata da Montecarlonews (quotidiano online su notizie del Principato di Monaco e della Costa Azzurra) come una delle quattro mete calabresi da visitare assolutamente nell’estate 2023. Ma possiamo ancora fare di più».

Proprio in questi giorni l’amministrazione Papasso ha licenziato un progetto di dieci milioni di euro per cambiare volto al villaggio rifacendo in primis i sotto servizi e per il quale sono stati chiesti i finanziamenti. «A breve – ha chiuso il sindaco socialista – avremo risposte che prontamente comunicheremo. Intanto, ho chiesto a tutti lo stesso impegno che ci stiamo mettendo noi e per questo ho invitato i presenti a fare squadra e lavorare insieme per offrire ai turisti un’offerta qualificata e servizi efficienti in vista dell’estate ormai prossima».