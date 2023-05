Crollo viadotto, Furgiuele (Lega): “Pd si rivolge a Salvini per avere soluzioni, non verranno delusi”

“Il Pd, dopo il crollo del viadotto Ortiano 2, chiede al ministro Salvini interventi e risorse. Dopo anni di governi di centrosinistra, dove è stato fatto poco o nulla per lo sviluppo del Paese, è necessario rivolgersi a chi, in 6 mesi di governo, ha invertito la rotta con i fatti.

La Magistratura farà il suo corso, e il Mit ha già avviato un tavolo tecnico su questo evento, sulle cui risultanze verranno fatte le dovute valutazioni tecniche. Proprio oggi insieme al sindaco di Longobucco e con il consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Ambiente, Pietro Raso, abbiamo condotto un sopralluogo sul sito del crollo. Visto che l’opera è stata realizzata meno di 10 anni fa, ci chiediamo quali siano i monitoraggi posti in essere negli anni in cui erano ministri Giovannini, De Micheli, Toninelli o Delrio. La Lega, invece, punta a trovare una soluzione nel minore tempo possibile, nell’interesse innanzitutto del territorio di Longobucco. Siamo sicuri che il Ministro Salvini non deluderà le aspettative, dando ancora una volta risposte concrete alle esigenze dei cittadini calabresi”.

Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della Lega, Domenico Furgiuele.