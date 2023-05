Cassano allo Ionio: consegnati i lavori di completamento di corso Cavour

Consegnati ieri mattina nel centro storico i lavori di completamento urbanizzazioni e finiture di corso Cavour. Presenti il sindaco Giovanni Papasso, il vicesindaco Antonino Mungo, il presidente del consiglio Lino Notaristefano, l’assessore Elisa Fasanella, la Polizia Locale con in testa il vicecomandante Marcello Papasso, i rappresentanti del “Consorzio Stabile Rcr”, l’impresa vincitrice dell’appalto, il progettista e responsabile della sicurezza, l’ingegnere Antonio Gatto, il dirigente del settore Lavori Pubblici, Luigi Serra-Cassano, il rup geometra Pasquale Chidichimo.

Nello specifico, saranno rifatti i sotto servizi (la rete idrica, la fognatura, la raccolta delle acque bianche e la rete elettrica) e sarà sostituita la pavimentazione di Corso Cavour nel tratto che va dal punto centrale non attualmente ammodernata fino al ponte sito nei pressi di piazza Plebiscito (nei pressi della sede del Cidis) di modo da uniformare lo stile del basolato eliminando le parti attualmente bitumate. Il totale delle somme a disposizione a disposizione per l’intervento ammonta a 300.000 mila euro di cui 182.000 mila saranno spesi per i lavori.

Nel suo intervento, il sindaco Papasso ha ribadito che è l’ennesimo intervento della sua amministrazione. “Diamo seguito – ha detto Papasso – al completamento della ristrutturazione di corso Cavour, secondo lotto, ma nell’ambito dei progetti per la Rigenerazione urbana abbiamo destinato 2 milioni e 500 mila euro (sui 5 milioni di euro che abbiamo ottenuto grazie al lavoro fatto nei mesi scorsi) ad un altro massiccio intervento che riguarderà altri punti nevralgici del centro storico come, solo per citarne alcuni, via Guerrazzi, via Mazzini e quello che i cassanesi chiamano “u chión i patarin””.

Nel dettaglio, come da contratto, l’impresa avrà un anno per completare i lavori ma i referenti della stessa hanno già comunicato che, onde evitare troppi problemi alla circolazione e alla cittadinanza, partiranno entro un paio di settimane e saranno completati in poco tempo, presumibilmente nel giro di due-tre mesi.