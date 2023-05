“Anche il Consultorio Familiare presso il Poliambulatorio di Cassano, avrà un nuovo ecografo di alta tecnologia”. Lo annuncia, il portavoce del comitato spontaneo di cittadini a tutela della salute pubblica, Francesco Garofalo.

‘Il Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Antonello Graziano, risponde alla richiesta che avevo avanzato nei giorni scorsi. Sin dal suo insediamento – afferma Garofalo -, con il Commissario Graziano, in spirito di reciproca collaborazione, sto interloquendo su i problemi della sanità che riguardano il territorio del Comune di Cassano. Nell’ambito della programmazione e riorganizzazione della rete oncologica in provincia di Cosenza, ho chiesto una particolare attenzione verso la struttura dell’Hospice, centro d’eccellenza per le cure palliative. Senza clamori lavoriamo continua la nota -, nella consapevolezzasa che c’è ancora molto da fare, per migliorare l’offerta di tutti gli altri servizi erogati al locale poliambulatorio, al fine di garantire ai cittadini di potersi curare nel proprio Comune di residenza. Cassano, sconta purtroppo, anni di ritardi per quanto attiene la sanità. Ora – ha concluso -, è il momento d’invertire la rotta ed imprimere un passo spedito in un settore delicato, che tocca la salute di ciascuno di noi. Migliorare la medicina territoriale e la prevenzione, significa incidere ulteriormente sulla qualità della vita ma anche ridurre i costi sulla cosiddetta emigrazione sanitaria”.

—