[VIDEO] Maltempo, crolla a Longobucco il viadotto sulla Sila-Mare

Disastro a Longobucco, in provincia di Cosenza. Il viadotto sulla statale 177 (strada Sila-Mare) è crollato sotto i colpi delle piogge della giornata di oggi.

La vicecapogruppo M5S a Montecitorio, Vittoria Baldino, ha annunciato una interrogazione parlamentare: “Questo è lo stato vergognoso in cui versa la Calabria. Altro che Ponte sullo Stretto! Nel pomeriggio di oggi è crollata la Sila – Mare. E’ una strada in cantiere dagli anni ’90 che vuole collegare Longobucco con i comuni marini. Una strada in costruzione da oltre trent’anni e il tratto percorribile è di soli 11 km sui 25 totali e con una spesa che finora supera i 100 milioni di euro. Oggi parte di quella strada, aperta al pubblico nel 2015, è miseramente crollata sotto il peso di un giorno di pioggia. Solo la fortuna ha reso possibile che non ci fossero danni a persone o cose. Forse prima di progettare il futuro servirebbero più accortezza e lungimiranza. Sulla vicenda presenterò un’interrogazione”.

”Da Longobucco giungono immagini terribili. La Sila-Mare è crollata. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, ma ora l’arteria principale che collega la Sila e i paesi montani alla costa Ionica è praticamente fuori uso. L’ennesima vergogna a discapito dei cittadini. Che si individuino i responsabili”. Così il capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Calabria, Davide Tavernise.

