Il Pd di Cosenza: “Giù le mani dalla città unica”

“Giù le mani dalla città unica. Quello della “Grande Cosenza” è un obiettivo da realizzare con serietà. Il gruppo consiliare del PD di palazzo dei Bruzi condivide pienamente le preoccupazioni del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. La proposta della città unica non può essere un tema da agitare nella schermaglia politica ed elettorale tra schieramenti politici. Né è pensabile che la realizzazione della città unica possa essere frutto di una impostazione burocratica della maggioranza di centrodestra al governo della Regione. Quello della nuova città della area urbana cosentina dovrà essere l’approdo di un percorso condiviso a livello sociale ed istituzionale. Se dovesse essere la risultante di una forzatura da parte della maggioranza di governo regionale sarebbe fondato il sospetto di quanti ritengono che l’obiettivo non sarebbe quello di costruire con consapevolezza e responsabilità un processo di fusione urbana ma quello di portare a compimento un vero e proprio colpo di mano per generare la conclusione anticipata della consiliatura in corso di svolgimento a Cosenza e quella di Castrolibero, che uscirà dal voto il prossimo 15 maggio. Hanno fatto bene, dunque, i presidenti dei consigli comunali di Cosenza e Rende a convocare, in contemporanea, una seduta straordinaria dei due massimi consessi istituzionali. Oltretutto, non è possibile non considerare le ragioni che già il Consiglio comunale di Castrolibero adduce per il diniego al modo come il centrodestra regionale intende procedere per l’approvazione del proprio disegno di legge.

Non è meno esecrabile la motivazione che i consiglieri di centrodestra a palazzo dei Bruzi hanno portato a sostegno della iniziativa della maggioranza di governo regionale. Suona davvero come provocazione e beffa sentir dire che il nuovo ospedale di Vaglio Lise dovrà attendere la istituzione della nuova città per la sua realizzazione. Tutto ciò è atto gravissimo perché, intanto, potrebbe indurre INAIL a ritirare la disponibilità a finanziare l’investimento e , dunque, non solo rinviare sine die ma fare saltare l’attuazione del progetto. Al tempo stesso non sfugge a nessuno che tale indicazione vanificherebbe lo studio di fattibilità che la stessa Regione ha commissionato per la scelta del sito su cui ubicare il nuovo hub ospedaliero. Un modo come causare un vero e proprio danno erariale di centinaia di migliaia di euro, spesi per il finanziamento dello stesso SdF. Insomma, non è fuori luogo ritenere tanto clamorosa quanto avventuriera la posizione espressa dai consiglieri regionali di centrodestra, fino al punto da ritenersi come una scelta fatta a sostegno di interessi che nulla hanno a che fare con la promozione dello sviluppo sociale -territoriale, della riorganizzazione urbana e del riordino dei servizi primari della area urbana metropolitana cosentina”. Lo afferma in una nota il gruppo del Pd di Cosenza.