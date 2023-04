Disagi idrici nelle zone montane di Corigliano Rossano

A causa di un sopraggiunto guasto, nella tarda mattinata di oggi, agli impianti idrici comunali, si stanno registrando alcuni disagi nella regolare erogazione idrica nelle zone montane con particolare riferimento a zona Baraccone. I tecnici del Servizio Reti e Manutenzione sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Nel frangente l’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio autobotte, che sarà in giro nelle località interessate dai disagi dirici per eventuali richieste di acqua.