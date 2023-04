Corigliano Rossano: domani la 32esima edizione della “Corri e Cammina per la pace”

Domani – domenica 30 aprile – con partenza alle 10, iscrizioni entro le 9, si terrà la 32ª edizione della tradizionale “Corri e Cammina per la pace”. Un evento atteso e che dallo scorso anno ha ripreso vita e vigore. Oltre cinque chilometri che dallo Scalo porteranno nell’incanto del centro storico di Rossano, tra bellezze naturali e architettoniche. Una camminata, ludico-sportiva che potrà essere essere percorsa anche a ritmo lento, un’occasione per passare una giornata all’aria aperta praticando attività sportiva.

SERVIZIO NAVETTE

Sarà in funzione il servizio navette gratuito, con partenza unica alle 8 dall’Agip di Corigliano e con fermate a Villa Margherita e a Piragineti, arrivo su Via Nazionale, lato scuola Roncalli, e partenza unica alle 8.30 da Piazzale Noce, arrivo su via Nazionale, lato scuola Roncalli. Il rientro è previsto a fine manifestazione da Piazzale Noce, con soste alla Stazione Ferroviaria, Piragineti, Agip, Villa Margherita.

KIT DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione darà diritto al kit di partecipazione, che potrà essere ritirato al punto accoglienza alla partenza. Sarà possibile iscriversi direttamente domenica 30 aprile (entro e non oltre le 9) al punto accoglienza. Durante la manifestazione verrà garantita l’assistenza medico – sanitaria e saranno presenti punti ristoro per la distribuzione dell’acqua.

«Sport, aggregazione, sociale, pace. Queste le parole chiave che hanno sempre caratterizzato la Corri e Cammina per la Pace, e saranno le stesse della 32esima edizione – afferma il sindaco Flavio Stasi – Una tradizione che si era perduta e che dall’anno scorso abbiamo ripreso, insieme all’istituzione della maratona che attraversa tutta la città, la CoRoProMarathon. Quest’anno il kit di partecipazione sarà ancora più bello dell’anno scorso, e si potrà ritirare in fase di iscrizione».