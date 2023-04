Antoniozzi (FdI): “Bene apertura centro dialisi di Rogliano”

“La riapertura del centro dialisi di Rogliano annunciata dal presidente Occhiuto è una buona notizia”.

Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Si riattivono posti letto importanti per i malati – dice Antoniozzi – e si riqualifica un plesso ospedaliero che è punto di riferimento per il Savuto. La vicinanza con Il capoluogo e l’area urbana di Cosenza rendono più facile la dialisi a tanti pazienti. Ringraziamo il presidente Occhiuto – conclude Antoniozzi – e registriamo anche da queste cose una inversione di tendenza nella sanità calabrese che è in work in progress e che deve tornare fortemente competitiva con il contributo di tutti”.