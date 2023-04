Indicazioni stradali per Castrovillari, Laghi: “La cartellonistica sarà migliorata e potenziata”

«È arrivata questa mattina la disponibilità della Provincia di Cosenza ad organizzare un sopralluogo per migliorare la segnaletica stradale per il Comune di Castrovillari, attraverso l’individuazione dei siti dove installare ulteriori cartelli per indicare la direzione di marcia verso la città del Pollino». Così il capogruppo in Consiglio regionale di “De Magistris Presidente”, Ferdinando Laghi, annuncia il passo avanti dopo la sua prima sollecitazione agli Uffici provinciali, del 5 novembre scorso, cui è seguito un incontro in presenza a Cosenza e successive, ulteriori interlocuzioni. Analogo iter è stato effettuato anche nei confronti di ANAS, anch’esso finalizzato al miglioramento della segnaletica stradale attualmente presente lungo il tratto autostradale, per meglio indicare le uscite verso la città di Castrovillari.

«Si tratta -continua Laghi- di un importante passo in avanti che viene fatto a servizio degli automobilisti, soprattutto dei conducenti di mezzi pesanti che trasportano merci -alimentari e non- e che, fino ad oggi, hanno trovato grosse difficoltà a raggiungere le aziende del nostro territorio. Chiaramente -sottolinea Laghi- è opportuno e necessario che il Comune di Castrovillari partecipi con noi al sopralluogo, affinché sinergicamente vengano individuati i punti strategici dove installare i nuovi cartelli stradali. Ringrazio la Provincia, e in particolare il dirigente delegato Ing. Gianluca Morrone e il responsabile di zona Geom. Raffaele Dodaro, per la sua concreta disponibilità per risolvere questa annosa questione, mentre attendo -conclude Laghi- uguali e confortanti riscontri anche da Anas per completare questo lavoro per una migliore viabilità, ma anche al servizio di tutto il nostro territorio».