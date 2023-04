Di Natale: “Il dottor Guglielmo Guzzo Presidente del Comitato Popolare per il Diritto alla Salute. Siamo orgogliosi”

“Gli attivisti del Comitato Popolare per la difesa del Diritto alla Salute hanno chiesto, al Dott. Guglielmo Guzzo, di presiedere il Comitato Popolare.

È una straordinaria notizia”. Lo rende noto, Graziano Di Natale, ex consigliere regionale della Calabria. “Il comitato per la difesa del diritto alla salute – prosegue Di Natale – è un comitato popolare nato da qualche mese per portare avanti un diritto costituzionalmente garantito, quello alla salute, ma che dalle nostre latitudini stenta ad essere garantito, purtroppo, viste le tante “direttive politiche”, ultima la decisione di spostare dei reparti dal PO di Paola presso altra struttura.

A tal proposito -continua – l’affidamento della direzione del comitato al dott. Guzzo rappresenta un punto di forza e di estremo orgoglio. Il dott. Guzzo è un professionista apprezzato che ha guidato per anni, con eccellenti risultati, il reparto di chirurgia della nostra struttura ospedaliera.

La scelta -precisa ancora – di chiedere a Lui, di guidare il Comitato Popolare, è un segno di riconoscimento per il lavoro svolto nella nostra terra e la Sua presenza qualifica l’azione del Comitato.

Di Natale conclude:” Grazie a Lui e a quanti in queste ore si uniranno alla nostra azione”.