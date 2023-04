Corigliano Rossano: avviso pubblico per conferimento incarichi di servizi di ingegneria e architettura

Nell’ambito dei progetti Pinqua, è stato pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, indagini strutturali, indagini geologiche, geofisiche sismiche, con la riserva di affidare anche la progettazione esecutiva ed il relativo coordinamento della sicurezza per il recupero di edilizia residenziale, per gli studenti meno abbienti, con sistemazione di un’area verde a Palazzo Francalanza nel Quartiere di San Domenico nel centro storico di Rossano.

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per accedere alla gara devono inviare l’istanza di manifestazione di interesse, entro il termine delle ore 14 del 7 aprile esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo gareappalti.coriglianorossano@asmepec.it.

L’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano, la delibera di giunta n.3 del 14 gennaio 2021 ha approvato “l’Atto di Indirizzo per l’individuazione dell’area sulla quale intervenire e degli interventi da attuare, per la partecipazione al PINQuA, individuando le aree sulle quali dovranno concentrarsi le attività di progetto, Schiavonea, i Vasci e San Domenico. Seguendo il bando PINQuA, la proposta di intervento strategico sul Quartiere San Domenico è programmata attraverso un insieme di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi. Il progetto mira al ridisegno dei servizi al cittadino così da favorire la residenzialità e qualità della vita del quartiere attraverso il recupero di due polarità, l’Ex Carcere Giudiziario e il Palazzo Francalanza, intorno ai quali è stata creata strategicamente la riorganizzazione del tessuto urbano e edilizio. I due sistemi risulteranno interconnessi tra loro attraverso un sistema di mobilità smart legato alla creazione di una nuova pista ciclabile.

L’intervento sull’edificio è fondamentale per la destinazione finale che è quella di un centro residenziale per studenti in difficoltà e meno abbienti, considerando anche che molti di loro arrivano da comuni lontani. Ci sarà dello spazio verde sociale per il relax, manifestazioni, eventi culturali e tempo libero. La stessa area verde resterà aperto alla scuola e ai residenti durante il giorno. Tra gli interventi di riqualificazione degli spazi aperti si prevedono nuove pavimentazioni e marciapiedi in materiali locali permeabili e drenanti a completamento di quelli esistenti, bonifica delle aree aperte ed egli edifici abbandonati, rete dei sottoservizi (acque bianche e nere), ripristino delle fontane, nuova rete idrica acqua potabile, zone di sosta e relax attrezzate all’aperto arredo urbano, percorsi protetti e sicuri di risalita ed orizzontali compreso piste ciclabili, aree verdi attrezzate, illuminazione pubblica, etc.