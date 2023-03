L’ospedale “Cosentino” di Cariati verso la riapertura dopo dieci anni. Straface (commissione Sanità): “Arrivata Tac di ultima generazione. Primo vero segnale”

“Gli impegni assunti dalla struttura commissariale e dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, non stanno tardando ad arrivare. Nel giro di qualche mese dall’inizio della programmazione del nuovo sistema sanitario regionale, a novembre scorso, anche l’ospedale di Cariati sta iniziando a ricevere le risposte che merita. Questa mattina è arrivata una Tac di ultima generazione e rappresenta il primo vero segnale verso la riapertura dell’ospedale ‘Vittorio Cosentino’ che sarà, finalmente, incluso nella rete ospedaliera regionale prevista nel nuovo Dca.

Ciò significa che l’ospedale di Cariati riaprirà a tutti gli effetti dopo oltre dieci anni. Si tratta di un grande risultato che abbiamo seguito passo passo e di persona”.

Ad affermarlo è Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia in Calabria e presidente della terza commissione Sanità. “Appena un mese fa – osserva – mi sono recata in visita all’ospedale, accompagnata dal dirigente di Forza Italia, Francesco Cosentino, ed ho potuto constatare come ci siano già servizi attivi e altamente professionali come la Rsa.

A questi se ne aggiungeranno degli altri e così l’ospedale di Cariati potrà caratterizzarsi con le sue specificità come i reparti di Medicina, Pronto soccorso, Chirurgia in day hospital e Radiologia. Quest’ultima potrà vantare una Tac di ultima generazione, strumento importantissimo, che si aggiunge alle attrezzature già in dotazione tra cui l’ecografo ed un mammografo disponibile a breve. La radiologia digitale completerà il sistema radiologico”.

“Ma l’aspetto fondamentale – conclude la presidente della commissione Sanità – sarà il reinserimento dell’ospedale di Cariati nella rete ospedaliera: con reparti moderni tornerà al servizio del territorio, un bacino d’utenza demograficamente importante tra l’Alto Crotonese, Basso Jonio Cosentino e le comunità interne”.