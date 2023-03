Corigliano Rossano (Cs), il sindaco Stasi diffida Anas: “Rotatorie poco curate”

Nella giornata di oggi il sindaco della città, Flavio Stasi, ha inviato una missiva alla Struttura Regionale di Anas diffidando l’ente a provvedere ad una manutenzione straordinaria di tutte le rotatorie che insistono sulla SS 106 nel tratto di Corigliano-Rossano ed a comunicare un programma di pulizia e manutenzione annuale che eviti di ridurre queste aree nell’incuria.

Nella missiva il Primo Cittadino ha sottolineato come “troppo spesso, infatti, tali rotatorie – attraversate da centinaia di automobilisti al giorno – risultino indecorose a causa di una gestione evidentemente superficiale che non può più essere consentita”.

Inoltre il sindaco ha sottolineato l’esigenza di standardizzare ed integrare urbanisticamente le rotatorie, tenendo conto anche del fatto che parte di queste insistono nei pressi di centri abitati, sottolineando come – anche da questo punto di vista – ANAS non abbia ancora recepito tale esigenza.

«Si è trattato di un atto doveroso – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – alla luce della frequente incuria che noi amministratori, ma anche tantissimi cittadini, rilevano sulle rotatorie. Per altro non dovrebbero essere i cittadini o le amministrazioni comunali a segnalare l’esigenza di rendere decorose queste aree di passaggio, per questo ho richiesto un programma annuale nonché l’attivazione di una collaborazione per rendere più dignitose queste infrastrutture stradali. Stiamo producendo sforzi enormi per garantire una città maggiormente decorosa, è corretto che tale sforzo lo facciano anche altri enti».