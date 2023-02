Contrasto alla povertà: nasce il progetto “Trebisacce solidale”: collette alimentari per persone in difficoltà

“Contrasto alla povertà, sostenere ed incentivare iniziative di solidarietà finalizzate a fronteggiare l’emergenza socio-economica dovuta al caro bollette avvertita ancora di più dalle persone con reddito medio-basso e basso. È, questo, l’obiettivo del Progetto Trebisacce Solidale, la colletta destinata a raccogliere, nelle attività commerciali che vorranno aderire, prodotti alimentari e per l’igiene personale, in favore delle persone che versano in condizioni di disagio economico. I beni saranno acquistati dai cittadini su base volontaria”.

È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio sottolineando con la consigliera comunale delegata alle politiche sociali Antonia Roseti che la promozione di questa iniziativa si è resa necessaria viste le numerose richieste di aiuto alimentare pervenute nelle scorse settimane.

“Queste – aggiungono – sono state immediatamente arginate da spontanee iniziative di spesa solidale da parte della società civile, tra le quali quelle a titolo personale della Giunta e dei consiglieri comunali.

L’iniziativa sarà promossa in collaborazione con l’associazione Misericordia di Trebisacce che gestisce l’Emporio Solidale Le Dodici ceste, punto di riferimento per le persone in difficoltà, con il mondo dell’associazionismo e con le comunità parrocchiali”.