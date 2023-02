Arriva l’ok dal nazionale per la nascita di due Comitati “Popolari per Bonaccini” a Cassano e Castrovillari per le Primarie del PD

I centristi popolari ritengono opportuno dare un contributo alle primarie del maggiore partito di centrosinistra italiano, il Partito Democratico, aperto a tutti anche a non iscritti. È arrivata stamane la conferma dal nazionale per la nascita di due Comitati “Popolari per Bonaccini” a Cassano ed a Castrovillari.

Referenti Michele Guerrieri per la città delle terme, e Marianna Iazzolino per la città del Pollino. Entrambi per l’anno in corso non risultano iscritti a nessun partito politico.

La scelta su Bonaccini è stata intrapresa in virtù dei risultati avuti nelle amministrazioni da lui guidate e dalla volontà di formare davvero un nuovo PD, aperto al confronto e ad una nuova classe dirigente che sia espressione reale, dell’unire le culture democratiche, cattolica-popolare, socialdemocratica e liberale.