La provincia di Cosenza nella morsa del gelo. Temperature sotto zero e vento gelido sia a Cosenza che nelle zone limitrofe. In Sila la temperatura ha raggiunto meno nove gradi sotto zero. Piste chiuse anche oggi a Lorica per le forti raffiche di vento. Il vento forte ha creato diversi disagi nella Sibaritide e sul Tirreno cosentino. In alcune zone il forte vento ha sradicato persino qualche albero.