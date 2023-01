Crollata facciata chiesa a Lattarico: danni, ma nessun ferito

E’ crollata nella notte, molto probabilmente a causa della pioggia che da più giorni sta imperversando nella zona, la facciata della chiesa della Madonna del Pettoruto a Lattarico, in provincia di Cosenza. Ingenti i danni, ma nessuna conseguenza per le persone. L’edificio sacro, ridotto da tempo ad un rudere, si trova in località “Casalicchio ed è di proprietà della Curia. Il traffico nei pressi dell’area interessata dal crollo è stato interdetto su disposizione dell’Amministrazione comunale per il rischio di ulteriori situazioni di pericolo.

“È stato un colpo al cuore – ha dichiarato la sindaca di Lattarico Antonella Blandi – nelle macerie ci sono anche le campane. Sono profondamente dispiaciuta perché mi sono battuta tanto tempo per recuperare la chiesa e avevo anche ottenuto dei fondi per avviare i lavori, ma purtroppo le intemperie e le lungaggini burocratiche hanno avuto la meglio. Ora quei fondi non basteranno più, ma combatterò fino alla fine per ripristinare la nostra chiesa. Ho già interessato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – ha aggiunto la sindaca – che si è reso disponibile a trovare una soluzione”. La Chiesa della Madonna del Pettoruto è stata costruita tra la fine del XVII secolo e la prima metà del XVIII secolo. Si presentava con una unica navata come tante chiese costruite successivamente alla Controriforma ed aveva una facciata disegnata da due grandi lesene laterali, presentava un ampio portale con frontone spezzato e due piccole nicchie-esedre nelle quali erano probabilmente alloggiate due statue di santi. Aveva già subito nel corso dei secoli passati eventi disastrosi: i primi due durante il terremoto del 1763 nella Valle Crati e poco dopo il terremoto del 1783, ultimo evento che ha causato danni è stato il terremoto del 1908.