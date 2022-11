Politica, consigliera comunale di Cosenza annuncia adesione a “Italia Viva”

La consigliera comunale di Cosenza, Alessandra Bresciani, e il consigliere comunale di San Pietro in Guarano, Pierpaolo Turano, entrano in Italia Viva. La decisione è stata comunicata nel corso della riunione provinciale che si è tenuta a Rende sabato 26 novembre. “Diamo il benvenuto ad Alessandra e Pierpaolo, due amministratori capaci che con la loro esperienza e il loro entusiasmo daranno un contributo importante per la crescita di Italia Viva nell’area urbana. Il nostro partito continua a crescere – hanno dichiarato il coordinatore regionale Ernesto Magorno, i coordinatori provinciali Davide Lauria e Nunzia Paese e i coordinatori della città di Cosenza, Francesco Tarantino e Giuseppina Carricato – e noi continuiamo a lavorare con entusiasmo e con la consapevolezza che tante persone che hanno voglia di buona politica guardano con interesse a noi”.

Nel corso della riunione provinciale si è parlato anche della federazione con Azione, della situazione del 118 a Cosenza, di università, delle opportunità offerte dal PNRR in relazione, soprattutto, alle necessità o infrastrutturali della provincia e di città metropolitana Cosenza, Rende, Montalto, Castrolibero.