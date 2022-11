Corigliano-Rossano, allerta gialla confermata anche per domani. Resta massima l’attenzione

Con il bollettino delle ore 12 la protezione civile regionale ha confermato l’allerta gialla anche per domani, domenica 27 novembre. Si tratta di una notizia positiva, dal momento che si temeva l’innalzamento del livello di allerta alla luce della perturbazione di passaggio sulla Calabria.

Il nuovo bollettino, dunque, prevede per oggi piogge e temporali sparsi, mentre per domani prevede piogge sparse e temporali isolati.

Il sindaco, Flavio Stasi, ha comunque disposto – come ormai di consueto in caso di allerta meteo – il monitoraggio dei torrenti sui quali sono state già segnalate criticità ed ovviamente sul Crati. Inoltre è stata disposta l’attivazione di un servizio di reperibilità, in coordinamento con la Protezione Civile comunale, degli addetti dei settori Reti e Manutenzione ed Ambiente ed Energia per poter intervenire in caso di eventuali disagi causati dal maltempo, con particolare riferimento alla viabilità comunale ed agli spazi pubblici.

Qualsiasi aggiornamento sarà comunicato alla cittadinanza mediante i canali istituzionali dell’ente.