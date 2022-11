Giornata nazionale dell’albero, piantato olivo bianco a Tarsia (Cs)

Si è tenuta in data 21 Novembre, nel comune di Tarsia (CS) in piazza Falcone Borsellino, la piantumazione di un alberello di Olivo bianco, in occasione della giornata nazionale dell’albero.

All’iniziativa, arricchita dalla gioiosa presenza degli alunni delle scuole locali, hanno preso parte i docenti, la dirigente scolastica, Maria Letizia Belmonte; il vicepreside, Sara Viciconte; il Parroco di Tarsia, Don Cosimo Galizia; il sindaco Roberto Ameruso; l’assessore Gianclaudio Scaglione; il consigliere comunale Roberto Serrago e Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria. Quest’ultimo, al termine della manifestazione, soddisfatto ha inteso dichiarare: “Ringrazio la splendida comunità di Tarsia per la calorosa accoglienza. Ho partecipato con grande piacere ad una bellissima manifestazione, molto significativa. Grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Roberto Ameruso. È stato piacevole e significativo incontrare gli studenti. Servono esempi su cui tracciare il percorso educativo dei nostri figli.

La cultura – conclude Di Natale – è l‘arma migliore per sconfiggere i mali della nostra terra”.