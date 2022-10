Cosenza: saranno sanificati i 4 cimiteri cittadini, che il 27 ottobre saranno chiusi per l’occasione in alcune ore

Nelle particolari condizioni in cui si trova ad amministrare l’Esecutivo Municipale guidato dal sindaco Franz Caruso, per via delle gravi criticità economiche in cui versa l’Ente, Primo Cittadino, Assessori e Consiglieri Comunali di maggioranza a Palazzo dei Bruzi sono determinati a portare avanti il gravoso impegno assunto con la città non disdegnando di scendere in campo direttamente per finanziare personalmente eventuali servizi e prestazioni. E’ il caso della sanificazione e disinfestazione dei 4 Cimiteri di Cosenza che partirà giovedì 27 ottobre, in occasione della Festività di Ognissanti e della giornata del 2 Novembre di commemorazione dei defunti che sarà a totale carico della Giunta municipale.

“Era necessaria e non più rinviabile la sanificazione dei padiglioni dei 4 cimiteri di Cosenza – afferma l’assessore Pasquale Sconosciuto – che non si faceva da tempo immemore. Nelle settimane passate abbiamo provveduto in economia e con il contributo indispensabile delle cooperative a portare avanti su espressa volontà del sindaco Franz Caruso, una importante operazione di riqualificazione del verde e di pulizia e manutenzione ordinaria, attraverso un corposo programma di interventi delle 4 strutture cimiteriali cittadine, tenendo conto anche delle segnalazioni giunte dagli stessi cittadini. Alcuni interventi si sono conclusi, altri stanno per concludersi. Si tratta complessivamente di un’azione che ha l’obiettivo di mantenere il decoro e la corretta funzionalità di questi luoghi sacri di culto della memoria dei defunti. In questo contesto è apparso indispensabile, anche per continuare a fronteggiare la possibile trasmissione del covid-19, assicurare la sanificazione e disinfestazione di tutti i padiglioni i cui costi abbiamo voluto sostenere personalmente tutti i componenti dell’esecutivo municipale, per non farli gravare sull’esigue casse comunali. Questo, per quanto ci riguarda, è il senso dell’agire amministrativo, a servizio della collettività, che contraddistingue il nostro Sindaco, tutta la Giunta e l’intera maggioranza consiliare”.

Per le operazioni di sanificazione e disinfestazione i cimiteri cittadini, con apposito provvedimento del Dirigente del settore, saranno chiusi al pubblico, nella giornata di giovedì 27 ottobre in alcune fasce orarie. In particolare è prevista la chiusura al pubblico del cimitero di Colle Mussano dalle ore 8,00 alle ore 14,00. I cimiteri di Donnici, Sant’Ippolito e Borgo Partenope resteranno, invece, chiusi dalle ore 15,00 alle 17,00, sempre di giovedì 27 ottobre.