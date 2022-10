Sit-in dei lavoratori consorzio di bonifica a Trebisacce: partecipa anche il sindaco di Corigliano-Rossano, Stasi

“Ho voluto portare di persona la mia solidarietà e quella dell’intera comunità ai lavoratori del consorzio di bonifica in sit-in presso la sede di Trebisacce. Molti sono nostri concittadini ed il ruolo del Consorzio, quindi il suo corretto funzionamento, è fondamentale per la nostra economia. Come ho avuto modo di dire al Presidente Blaiotta, questo è un momento in cui anche chi riceve lo stipendio puntualmente vive enormi difficoltà causate dall’aumento generale dei prezzi; è del tutto naturale, purtroppo, che chi ha sette mensilità arretrate, decida di intraprendere azioni forti ed a mio avviso giustificate. Attenzione: il mancato funzionamento del Consorzio ricade sulla nostra economia agricola, già piegata dai rincari. Come sindaco di Corigliano-Rossano, cioè di una città che, per qualità e quantità, contribuisce significativamente al tessuto produttivo regionale, non posso non rivolgere un appello alla Giunta Regionale affinché, insieme all’Amministrazione del consorzio, trovi soluzioni urgenti e definitive per risolvere la vertenza.” Queste le parole del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.