Riunito a Cosenza il Comitato ordine pubblico: “Urge intensificare i controlli”

Si è riunito a Cosenza, convocato dal prefetto, Vittoria Ciaramella, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Cosenza, con la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini. Il primo cittadino ha sottolineato “la preoccupazione avvertita dalla popolazione dopo l’intimidazione messa in atto nei giorni scorsi a Belvedere ai danni del ‘Tirrenia Hospital’ (ex casa di cura Tricarico)”. Cascini ha affermato, tra l’altro, che “quanto accaduto contrasta fortemente con il carattere pacifico della popolazione di Belvedere Marittimo e con la condizione di tranquillità del territorio” del centro del Tirreno cosentino. “Il Prefetto, sentiti i vertici provinciali delle forze di polizia – è detto in un comunicato dell’Ufficio territoriale del Governo – ha invitato il Sindaco a farsi portavoce nei confronti della propria comunità di un messaggio di rassicurazione anzitutto in termini di intensificazione dei servizi preventivi e di controllo del territorio, anche facendo ricorso a reparti specializzati delle forze dell’ordine. A questo si è aggiunto, pur nell’assoluto rispetto del segreto d’indagine – prosegue la nota stampa – di un ulteriore messaggio di rassicurazione circa l’attenzione investigativa dedicata alla vicenda ed al buon andamento dello sviluppo degli accertamenti che sono in corso”.