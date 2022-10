Cosenza, consiglio provinciale approva regolamento per volontariato civico individuale

Su impulso della Presidente Rosaria Succurro, il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità nella seduta odierna il “Regolamento provinciale per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico individuale”.

«Con questo Regolamento – ha dichiarato in aula la Presidente della Provincia – abbiamo voluto riconoscere la funzione del servizio di volontariato civico quale espressione concreta di partecipazione attiva del singolo cittadino allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità, valorizzandone la coscienza civica e nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dalla nostra Carta Costituzionale».

La Provincia di Cosenza, all’art. 3 del Regolamento stesso, istituisce quindi l’Albo dei volontari civici, suddiviso per aree di attività, al quale i cittadini potranno iscriversi onde manifestare la propria disponibilità nello svolgimento delle attività individuate. Dette attività riguardano tutte quelle di pubblico interesse di competenza dell’Amministrazione, la quale ha individuato un elenco non esaustivo delle stesse e cioè: a) supporto alle attività di cura e valorizzazione del patrimonio provinciale; b) supporto all’attività di pianificazione territoriale di coordinamento e alle attività in materia di ambiente e paesaggio proprie o delegate alla Provincia; c) supporto alle attività di pianificazione provinciale dei trasporti e di monitoraggio della condizione delle strade provinciali; d) supporto alle attività di monitoraggio delle condizioni degli edifici scolastici di competenza della Provincia; e) supporto alle attività in materia di controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e di promozione delle pari opportunità; f) supporto alle attività della Polizia provinciale; d) altre forme di supporto alle attività dei settori e dei servizi della Provincia.

Il volontariato civico supporta, ma non sostituisce, i servizi già svolti dall’Amministrazione provinciale. Il servizio è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, né prefigurare rapporto di lavoro.

In corso di seduta, il Consiglio Provinciale ha anche approvato il Bilancio consolidato Esercizio 2021 e la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione e alla sezione operativa del DUP.

Sui punti all’Ordine del Giorno sono intervenuti i Consiglieri Frammartino, Lamensa, Sturino, Papasso, Porco, Zagarese, De Donato e Tavernise.