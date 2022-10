Mendicino (CS), il sindaco Palermo: “Al via nuovi ed ulteriori lavori di bitumazione delle strade secondarie”

“Come annunciato nelle scorse settimane dal Sindaco Antonio Palermo, sono ufficialmente partiti gli interventi di sistemazione e di rattoppo di un lungo elenco di vie interne e secondarie su tutto il territorio comunale. Grazie ad un finanziamento regionale ad hoc ottenuto negli anni scorsi si sta procedendo a bitumare e ripristinare un’efficiente mobilità in diverse strade che necessitavano di questi importanti interventi richiesti dalla cittadinanza e ora realizzati dal Sindaco e dall’amministrazione comunale. “La Politica è seria solo quando dice una cosa e poi con coerenza la fa. Ed io avevo assunto l’impegno di bitumare tutto l’asse viario e le strade principali nel corso dei miei primi anni del mio mandato e che in questa seconda consiliatura avrei dedicato tutte le risorse intercettate per sistemare tutte le strade interne, secondarie e periferiche. E così sta avvenendo e in questo modo proseguiremo fino al 2024 quando con mia enorme soddisfazione potrò dire di aver portato a compimento il più grande intervento di manutenzione stradale mai realizzato nella storia della nostra Città” ha dichiarato il primo cittadino. L’intervento riguarda in particolare numerose strade interne, in particolare site in Contrada Pasquali e Contrada Tivolille fino ad arrivare Candelisi. I lavori iniziati già dalla scorsa settimana proseguiranno per i prossimi giorni e i cittadini saranno di volta in volta avvisati dei divieto di transito e di sosta in alcune zone necessari per effettuare gli interventi previsti. Il primo cittadino ha ringraziato per il lavoro svolto il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Francesco La Valle, oltre al Direttore dei Lavori e la Ditta incaricata di effettuare questi importantissimi interventi.