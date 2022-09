Riparazione sulla condotta dell’Abatemarco, domani interruzione della fornitura idrica a Cosenza

A causa dei previsti lavori di riparazione della condotta dello schema idrico Abatemarco, martedì 20 settembre, si registrerà un’interruzione della fornitura idrica in città. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical.

Si tratta dei lavori che erano stati già programmati da Sorical per la scorsa settimana e che il Sindaco Franz Caruso, dopo una interlocuzione con i vertici della società, era riuscito a far rinviare per evitare che fossero eseguiti in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Sorical sottolinea- nella comunicazione fatta pervenire al Comune – che “martedì 20 settembre si dovrà interrompere l’erogazione della fornitura idropotabile fino all’ultimazione dei lavori che, presumibilmente, termineranno nella stessa giornata di martedì 20 settembre, con conseguente ripristino delle regolari portate idropotabili”.