Cosenza: erogazione idropotabile temporaneamente interrotta in via degli Stadi per l’improvvisa rottura di una condotta

A causa della improvvisa rottura di una condotta idrica della rete comunale nel quartiere di via degli Stadi, si è verificata un’interruzione della erogazione idropotabile nello stesso quartiere cittadino. Ne dà notizia l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, attraverso la dirigente del settore protezione civile di Palazzo dei Bruzi, Antonella Rino. I tecnici e le squadre di pronto intervento comunale sono già al lavoro per riparare prima possibile la rottura. Nel frattempo, è stata resa disponibile per la popolazione del quartiere una cisterna di acqua NON POTABILE, posizionata nell’area antistante l’ex sede dei Carabinieri Forestali in via degli stadi. In attesa della riparazione, è consentito il prelievo dell’acqua, ma se ne raccomanda vivamente l’utilizzo solo per uso igienico e NON POTABILE, fino alle ore 20,00 di questa sera.