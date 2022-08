Italia del Meridione Cosenza: “Avanti con l’Unione dei Comuni della Riviera dei Cedri”

“L’istituzione dell’Unione dei Comuni della Riviera dei Cedri , proposta da Italia del Meridione, è la bussola da seguire per una nuova e proficua azione di governo negli Enti Locali. Una battaglia, quella in difesa delle autonomie locali, da sempre al centro dell’agenda politica del nostro movimento perché convinti che da ciò passi il rilancio delle aspettative di crescita dell’Alto Tirreno Cosentino e non solo. La cooperazione istituzionale risulta, infatti, punto cardine per la risoluzione di larga parte dei problemi legati alle ristrette risorse disponibili per i comuni, le quali causano la soppressione di servizi fondamentali per il cittadino e quindi aggravano la profonda crisi sociale che anche la coda pandemica ha contribuito ad accentuare. Rivolgiamo, dunque, il nostro accorato invito alle amministrazioni dei comuni di Praia a Mare e Tortora, già attente e dedicate alla valorizzazione del territorio, certi dell’accoglimento dei contenuti della proposta avanzata da qualche mese dal coordinatore IdM dell’Alto Tirreno Giovanni Servidio da sviluppare sinergicamente con gli altri amministratori della Riviera dei Cedri che già hanno manifestato interesse ad avviare una proficua discussione volta a stilare un documento condiviso con le amministrazioni del comprensorio”.

Così in una nota Pietro Barbuti, commissario IDM Praia a Mare, Gianluca Angotti, commissario IDM Tortora, e Albino Console, direzione provinciale IDM.