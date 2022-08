Elezioni, a Cosenza cambio di rotta sulla nomina dei sostituti dei Presidenti di Seggio

Proseguono le iniziative per la trasparenza amministrativa in seno al Comune di Cosenza, inaugurate dal sindaco, Franz Caruso che ha basato tutto il suo agire di governo della città sui valori ed i principi di legalità, libertà e moralità. Rispetto a ciò Palazzo dei Bruzi, in questa nuova tornata elettorale, cambia rotta anche per la nomina dei sostituti dei Presidenti di Seggio preferendo alla scelta discrezionale e fiduciaria, seppur consentita dalla legge, i criteri dell’imparzialità garantiti dall’avviso pubblico. La nomina dei sostituti dei Presidenti avverrà, infatti, in base all’ordine cronologico delle disponibilità pervenute.

Su indicazione del sindaco Franz Caruso, dunque, e nel pieno rispetto della normativa vigente volta ad assicurare maggiore efficienza al procedimento elettorale, l’ufficio elettorale di Cosenza, diretto dal dott. Walter Bloise, ha provveduto a pubblicare l’ avviso per la sostituzione dei presidenti di seggio nominati dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che dovessero risultare impossibilitati a svolgere l’incarico per gravi e documentati motivi, oppure assenti al momento dell’insediamento del seggio.

I cittadini e le cittadine, iscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Corte d’Appello di Catanzaro e non nominati presidenti dalla stessa Corte d’Appello, possono, pertanto, comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico. La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito internet del COMUNE DI COSENZA (www.comune.cosenza.it) nella sezione ELEZIONI POLITICHE 2022. Tale comunicazione dovrà pervenire, entro VENERDI’ 16 settembre 2022, all’UFFICIO ELETTORALE sito al 1° piano del complesso “i due fiumi” di Piazza Mancini – COSENZA, con una delle seguenti modalità:

per posta elettronica certificata all’indirizzo comunedicosenza.elettorale@superpec.eu, insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante;

per posta elettronica ordinaria all’indirizzo elettorale@comune.cosenza.it, insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante;

Nel comunicare la disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare di essere iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio del Comune di Cosenza, depositato presso la Corte d’Appello di Catanzaro e di essere residenti a Cosenza. Inoltre, in caso di nomina nelle sezioni ordinarie, il presidente dovrà scegliere, tra gli iscritti nelle liste elettorali di Cosenza, persona di fiducia, munita almeno di diploma di scuola media superiore, per svolgere funzioni di segretario, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.