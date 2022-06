Pnrr, 1,2 mln di euro per il Comune di Campana

L’uso dei fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la vera sfida per gli enti locali, che si giocano buona fetta di futuro grazie alla programmazione di investimenti ed interventi. In quest’ottica spicca il lavoro del Comune di Campana, che è risultato beneficiario di un finanziamento di 1.200.000,00 € nel quadro del PNRR relativo ai CIS – Regione Calabria – Contratto Istituzionale di Sviluppo. Le domande ammesse a finanziamento sono state 110 su 890 presentate.

Il progetto prevede la sistemazione dell’area dell’Incavallicata per la valorizzazione dei megaliti dell’Elefante di Pietra e del Gran Colosso e la sistemazione di Palazzo De Martino con la realizzazione di nove minialloggi da destinare a Bed & Breakfast ai piani superiori ed un museo di arte contadina al piano interrato: in tal modo si possono finalmente riqualificare due punti nevralgici per la nostra comunità ed il suo sviluppo territoriale e turistico.

«Abbiamo scritto un’altra pagina importante per Campana – ha commentato soddisfatto il Sindaco Agostino Chiarello – ancora una volta siamo nelle condizioni di migliorare l’attrattività dei nostri beni culturali senza incidere sull tasche dei cittadini. Inoltre a nome mio e dell’Amministrazione Comunale ci tengo a ringraziare il Consigliere Regionale Davide Tavernise per la fondamentale opera di concertazione promossa affinché si addivenisse a soddisfare le linee guida richieste dalla commissione giudicatrice che ha premiato la nostra proposta progettuale: la costante opera di vicinanza alle amministrazioni comunali del territorio è manifesta quando si ottengono risultati lusinghieri, ed oggi per il nostro comune è stata scritta una pagina fondamentale per la sua crescita».