Nuovo ospedale Cosenza, il sottosegretario Costa: “Ubicazione non diventi tema di scontro”

“Sull’ubicazione del nuovo ospedale di Cosenza occorre trovare assolutamente una soluzione. Non possiamo permetterci di fare pagare ai cittadini le conseguenze delle mancate decisioni. Da parte della politica ci deve essere, in questo senso, un’assunzione di responsabilità”. Lo ha detto a Rende il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine della sua visita nell’Università della Calabria, in relazione alle polemiche che stanno accompagnando la scelta del sito su cui realizzare il nuovo nosocomio di Cosenza.

“Per troppe volte – ha aggiunto Costa – quelli riguardanti la sanità sono stati temi di scontro e di contrapposizione politica. Io credo, invece, che sulla sanità la politica si dovrebbe unire. I cittadini dalla politica vogliono oggi una grande unita’ istituzionale. Dopo due anni e mezzo di pandemia c’e’ bisogno di forte coesione nelle decisioni. Da parte del Governo c’è il massimo sforzo per creare le condizioni affinché i territori arrivino a scelte condivise. Ciò che mi auguro e’ che le ubicazioni dei presidi sanitari non diventino un tema di scontro ma di confronto. Dobbiamo garantire i servizi ai cittadini facendo in modo, possibilmente, che siano servizi di qualità”.