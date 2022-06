CIS Calabria, 2 milioni di euro per le strade della Gjitonia

“Svelare Bellezza, le Strade della Gjitonia, tradotto letteralmente, del Vicinato (Udhët Gjitonia), il progetto nato dall’intesa tra Vakarici, Mbuzati e Strigàri, paesi dell’Arberia della provincia di Cosenza, è tra i 110 interventi calabresi considerati ad alta priorità e finanziati nell’ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)”.

Ad esprimere soddisfazione per questo risultato “che impreziosisce, rafforza ed è frutto della sinergia e della collaborazione tra le tre comunità italo-albanesi”, sono i sindaci Antonio Pomillo di Vaccarizzo Albanese e Gianni Gabriele di San Giorgio Albanese che oggi (martedì 21) anche in rappresentanza del collega Primo Cittadino di San Cosmo A. Damiano Baffa, hanno sottoscritto l’importante documento nel corso dell’evento ospitato nel Palazzo Santa Chiara di Tropea, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci che detiene la delega a questo CIS.

È di 2 milioni l’importo del finanziamento che sarà destinato ai tre centri nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e che consentirà di realizzare alcune delle opere che nel progetto originario prevedeva anche la realizzazione di una ciclovia ed il recupero e la valorizzazione degli antichi sentieri di collegamento dei tre borghi, accomunati dalla storia, dall’identità e dalle radici arbëreshe.