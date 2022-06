“Lo sport mi ha salvato la vita”. Ana Fidelia Quirot a Corigliano-Rossano

dell’evento sportivo-culturale, Gianfranco Milanese, trovando subito risposta nell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano e nel Sindaco, Flavio Stasi, e che ha goduto della collaborazione del Rotary Club Corigliano Rossano – Sibaris e dell’Associazione Nazionale Amicizia Italia – Cuba, diretta da Pino Scarpelli.

La campionessa, visibilmente emozionata e grata per ospitalità, da subito si dimostra entusiasta per la presenza dei tanti giovani arrivati nella sala Rossa, invitandoli ad approfittare delle infinite opportunità che offre lo sport. Non si è tirata indietro neanche davanti alle domande più difficili, quelle che riguardavano, appunto, l’incidente domestico capitatole, la perdita della figlia che portava in grembo un quel momento, le operazioni subite, la visita di Fidel Castro in ospedale. Ha parlato dell’eccellenza della medicina cubana, della durezza degli allenamenti, della forza che ha dovuto trovare dentro di sé. «Lo sport mi ha salvato la vita». È stata deputata nel parlamento a Cuba, dove le donne hanno pari opportunità e rivendicano con forza il loro ruolo. «Durante la pandemia – racconta – molte ricercatrici cubane hanno lavorato per trovare il vaccino». «A Cuba – racconta, tornando sul tema dello sport – l’allenatore è visto come consigliere nella vita, come un genitore. Ma non bisogna dimenticare lo studio, che importantissimo. È duro conciliare sport agonistico e studio, ma possiamo e dobbiamo farlo».

In apertura di incontro i saluti del sindaco Flavio Stasi: «Sono felice di essere qui con Ana Fidelia Quirot, una campionessa nello sport e nella vita, per sottolineare l’importanza dello Sport come portatore di valori e momento aggregativo sociale, in un periodo di ripartenza. Ad un primo tavolo con le associazioni sportive, da cui poi è nata la Corri e Cammina per la Pace, nei prossimi giorni ne seguiranno altri, per organizzare la maratona Dall’Orologio al Castello e le domeniche dello Sport in città, con l’allestimento di piste per l’atletica. Il comune di Corigliano-Rossano sarà sempre presente e disponibile per questo tipo di iniziative. Ringrazio il presidente Fidal Calabria, Vincenzo Caira, Gianfranco Milanese, referente Master Fidal, presidente Asd CorriCastrovillari, il presidente Rotary Club Corigliano-Rossano “Sybaris”, Pino Scarpelli, direzione nazionale di Amicizia Italia/Cuba e il professor Carmelo Sanzi».

Presenti per il Comune anche l’assessore Damiano Viteritti, che da sportivo praticante, nel suo intervento ha fatto riferimento ai valori fondanti dello sport – amicizia, rispetto, sacrificio, merito – e la consigliera comunale, Liliana Zangaro.