Auto sbanda e finisce contro il guardrail, 4 feriti ad Amantea: grave il conducente

Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, a seguito di un incidente avvenuto stanotte sulla Ss18 nel territorio di Amantea, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda che procedeva in direzione Sud, giunta al bivio di Campora San Giovanni, frazione di Amantea, è sbandata per poi impattare violentemente contro il guardrail. Le quattro persone a bordo, tutte di Nocera Terinese (Cz), sono rimaste ferite: tre avrebbero subito diverse lesioni ma non sono in pericolo di vita, mentre in condizioni molto gravi è il conducente di 26 anni, estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco e poi affidato ai medici del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paola (Cs) che hanno svolto gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente.