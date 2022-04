Cosenza, ripristinato in Piazza Bilotti il senso unico di marcia tra l’approvazione di commercianti e residenti

Si è rivelato un vero e proprio momento di festa per i cosentini il ripristino del senso unico di marcia in Piazza Bilotti, da via Simonetta a via Rodotà, avvenuto questa mattina alla presenza del sindaco, Franz Caruso, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, dell’assessore alla Manutenzione e Polizia Municipale, Francesco De Cicco e dell’assessore ai Quartieri ed al Verde pubblico, Pasquale Sconosciuto. I commercianti ed i residenti della zona hanno portato in strada bottiglie e bicchieri per brindare insieme alle autorità cittadine in segno di gratitudine per il provvedimento adottato dall’Amministrazione Comunale.

“Il brindisi augurale voluto da residenti e commercianti – afferma il sindaco Franz Caruso – mi riempie di gioia perché significa che questo provvedimento ha dato risposte adeguate alle necessità dei cittadini. Siamo stati eletti per questo motivo ed è questo quello che faremo, dando concretezza agli impegni assunti, che per quanto mi riguarda non rimarranno mai inevasi. Il nostro obiettivo sulla viabilità è quello di ritornare alla normalità di strade percorribili e sicure, senza rinunciare alla sostenibilità. Ripristinare in questa zona il senso unico non significa, infatti, incrementare l’uso delle auto, bensì evitare quell’ ingorgo costante che si creava con la circolazione a doppio senso e che provocava inquinamento acustico ed ambientale. Da oggi si transiterà in maniera più ordinata e sicura e senza imbuti. Questa è la circolazione che dobbiamo creare in tutta la città per cui bisogna ora procedere con gli altri interventi già in cantiere ed attuare un serio Piano urbano del traffico”.

“Muoversi a Cosenza deve essere un piacere – ribatte, dal canto suo, l’assessore Damiano Covelli – Dopo la regolamentazione della ZTL di via Piave e via Isonzo e dopo la riapertura di via Roma oggi, con la rimozione degli antiestetici e brutti guardarail/spartitraffico, si restituisce agli automobilisti il senso unico a più carreggiate a piazza Fera. Stiamo così eliminando gli snervanti percorsi labirintici per garantire una mobilità dolce, sicura e sostenibile nella nostra città. Con questo provvedimento la snervante guida all’inglese è ora solo un brutto ricordo”.

Il sindaco Franz Caruso soffermandosi sulla centralità di Piazza Bilotti ha manifestato la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire celermente per ridare l’uso dell’intera piazza alla fruibilità dei cittadini.

“Anche l’area che è ancora sotto sequestro – ha spiegato il primo cittadino – necessita di interventi tecnici, sui quali bisogna accelerare i tempi di attuazione, perché non è bello per l’immagine stessa di Cosenza avere un sequestro al centro della città. Dobbiamo, pertanto, agire per ridare tutto l’uso della Piazza ai cittadini, che comunque deve essere anche abbellita e maggiormente impreziosita, cercando di lenire la bruttura di questa “mattonata” che è proprio antiestetica”.