Al via i corsi di sommelier nella sede FISAR Catanzaro

Scoprire tutti i dettagli del vino rappresenta infatti un vero percorso, quasi un viaggio attraverso i cinque sensi. Un’esperienza che i corsi FISAR Catanzaro offrono a chi desidera intraprenderla. Che si tratti di professionisti del settore o di semplici appassionati, l’opportunità di approfondire la conoscenza del vino e sviluppare competenze specifiche è alle porte, con l’avvio dei corsi a partire dal 24 marzo.La sede FISAR della città è il Riva Restaurant & Lounge Bar, che ha attualmente aperto le iscrizioni ai corsi Sommelier di 1° e 2° livello: un percorso formativo dedicato a chi vuole approfondire il mondo del vino attraverso una preparazione strutturata e certificata.Il calendario dei corsi prevede:· L’inizio del Corso di 1° livello il 24 marzo 2026• L’inizio del Corso di 2° livello il 25 marzo 2026

Entrambi i corsi saranno a numero limitato di partecipanti, per garantire un’esperienza didattica di qualità e permettere a ogni corsista di essere seguito attentamente durante le lezioni teoriche e le degustazioni guidate.

Il programma didattico affronta in modo completo il mondo della sommellerie: dalle tecniche di servizio alla viticoltura, dall’enologia alla legislazione di settore, con approfondimenti dedicati anche a distillati e birre. Le degustazioni guidate rappresentano un momento centrale del percorso, fondamentale per sviluppare la sensibilità sensoriale e imparare a riconoscere e descrivere correttamente le caratteristiche dei vini.

Al termine di ciascun livello, i partecipanti sosterranno un test finale che consentirà di ottenere la certificazione ufficiale FISAR. Chi completerà il primo livello potrà proseguire con il secondo, acquisendo competenze più avanzate e avvicinandosi progressivamente al titolo di sommelier certificato.

Per iscrizioni o maggiori informazioni è possibile contattare direttamente il Riva Restaurant & Lounge Bar, dove un referente dedicato sarà a disposizione per fornire tutti i dettagli sul percorso formativo e accompagnare i partecipanti nella fase di iscrizione.