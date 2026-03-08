Catanzaro: presentata la lista “La Provincia ci Lega”

Nella mattinata odierna, a Palazzo di Vetro, è stata formalmente presentata la lista ‘La Provincia ci Lega’. I nove candidati parteciperanno alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ente intermedio previste per il prossimo 28 marzo.
Nella lista figurano tre consiglieri uscenti: Francesco Argento (sindaco di Gizzeria), Gennaro, detto Mimmo, Gianturco (consigliere comunale di Lamezia Terme) ed Eugenio Riccio (consigliere comunale di Catanzaro). Gli altri candidati sono: Pasqualina Corica (consigliere comunale di Gizzeria), Luca Cortese (vicesindaco di Stalettì), Laura Moschella (sindaco di Gimigliano), Serena Notaro (presidente del Consiglio comunale di Caraffa), Maria Lucia Raso (consigliere comunale di Lamezia Terme) e Salvatore Sinopoli (sindaco di Gagliato).