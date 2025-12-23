“Chiunque sia un uomo libero non può starsene a dormire” - Aristofane
HomeCalabriaCatanzaroUnitalsi Catanzaro: pranzo natalizio tra amicizia e inclusione a Zagarise
CalabriaCatanzaro

Unitalsi Catanzaro: pranzo natalizio tra amicizia e inclusione a Zagarise

L’Unitalsi di Catanzaro ha vissuto ieri il suo pranzo natalizio insieme agli amici più fragili nell’accogliente borgo di Zagarise, in un clima di vera fraternità e gioia. La giornata, quarta domenica di avvento, è iniziata con la Santa Messa, celebrata da don Edoardo Maria Palma nella chiesa Madonna del Rosario, alla presenza del sindaco, Domenico Gallelli, e del presidente della Pro Loco, Salvatore Tozzo. Un momento di raccoglimento e condivisione che ha dato il giusto senso a tutto ciò che è seguito.

La presidente della sottosezione Unitalsi di Catanzaro, Angela Vatrano, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a don Pietro Pulitanò, al Sindaco, alla Protezione Civile comunale, alla parrocchia e al suo coro, alla Pro Loco e a tutta la comunità per la calorosa accoglienza e la grande disponibilità dimostrata.

La festa è continuata al ristorante Alta Vista, un luogo immerso nella natura incontaminata, e con una vista panoramica mozzafiato. Tra canti, balli e sorrisi, l’atmosfera si è riempita di allegria e leggerezza. I piatti, ispirati agli antichi sapori della tradizione, e la grande disponibilità dei proprietari, Antonio e Maria Teresa, hanno contribuito a rendere il momento ancora più autentico e accogliente.

Infine, nel centro storico del paese, la comunità locale ha accolto i ragazzi disabili nella casa di Babbo Natale, allestita con cura e amore. È stata una giornata speciale, un vero dono, vissuta con la semplicità dell’animo, immersi nell’amicizia e avvolti dalla gioiosa magia del Natale.

Articolo PrecedenteA Conflenti inaugura “Orizzonti Pramantha. Potenza visiva dell’arte”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Siderno, otto squadre in campo per il Memorial Giovanni Condemi a sostegno della ricerca sul cancro

Reggio, festa del minibasket neroarancio al PalaCalafiore

A Conflenti inaugura “Orizzonti Pramantha. Potenza visiva dell’arte”

Ada Roncone porta il teatro di denuncia a San Mango d’Aquino con “Nina Sturm und ’Ndrangheta”

Reggio, al Circolo ‘Polimeni’ il mercato di Natale solidale per i più piccoli

Consiglio regionale, USB traccia il bilancio: “Basta privilegi, serve giustizia sociale”

Confartigianato Imprese Catanzaro: William D’Iuorno eletto presidente

Reggio, Polfer rintraccia ed espelle cittadino irregolare responsabile di aggressioni e danneggiamenti

Bando Regionale P.ART.E.C.I.P.O, Lorena (FdI): “In partnership con Vibo arrivano fondi anche a Lamezia”

Teatro per le scuole, Teatrop celebra trent’anni di spettacoli per i più giovani

Natale solidale: le Consulte giovanili donano giocattoli al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Locri

Bovalino (RC), a Bosco Sant’Ippolito un presepe che racconta la memoria contadina e l’anima della comunità

IC Telesio Reggio Calabria, Mattiani: “Grande successo per il primo concerto di Natale dopo l’attivazione dell’indirizzo musicale”

Natale di solidarietà: la Guardia di Finanza visita i piccoli pazienti degli ospedali di Catanzaro

Tarsia (Cs), scoperta e sequestrata maxi piantagione di marijuana da 1,5 milioni di euro

Succurro va in Consiglio regionale e decade da sindaca, mentre il marito entra in Giunta: è polemica a San Giovanni in Fiore

Lamezia Terme, al Chiostro Caffè Letterario la mostra “Guardarsi dentro” di Jessica Costa

Evasione a Locri, la UilPa Penitenziaria: “Brillante operazione degli agenti”

Pulizie allo Spoke di Corigliano Rossano, l’Asp di Cosenza chiarisce: “Pagamenti regolari e in anticipo”

“Alleanza tra le mafie”, a gennaio la sentenza del maxi processo a Milano

Evasione dal carcere di Locri, catturato anche il secondo fuggitivo: il plauso del SiNAPPe

San Giovanni in Fiore (Cs), il Comitato 18 Gennaio: “Dopo Succurro entra il marito, istituzioni umiliate. Ricorreremo al Prefetto”

Incendio al Manzoni di Catanzaro, Riccio: “Serve chiarezza sulla gestione dei beni pubblici”

Catanzaro, rapina in un distributore di benzina: un arresto

Capodanno RAI 2026 a Catanzaro: piano viabilità, zone rosse e traffico limitato per i giorni 30 e 31 dicembre

Crotone, l’arcivescovo Torriani in visita all’ospedale “San Giovanni di Dio”

Europa Verde/AVS: “Pratiche familistiche riprovevoli a San Giovanni in Fiore”

“La stanza, la ghianda e la felicità”: a Corigliano-Rossano la presentazione del libro di Alessandra Mazzei

Lamezia, consegnati i diplomi internazionali di Counselor Professionista

La cerimonia del Premio Carlino d’Argento al Politeama di Catanzaro: un riconoscimento all’eccellenza calabrese che guarda al futuro

Crotone applaude il debutto italiano del violinista Austin Webster Perks Winston

Salute mentale, stabilizzati 27 operatori all’ASP di Catanzaro: il plauso degli Psicologi calabresi

ABIO e Milan Club portano la magia del Natale ai bambini della Pediatria del GOM di Reggio Calabria

Giannicola nominata Direttore Generale dell’USR Calabria, Confindustria Cosenza: “Professionista di valore”

Alternanza scuola-lavoro al G.O.M.: sinergia istituzionale per rendere gli studenti più consapevoli del mondo del lavoro

Il Bergamotto entra nelle cucine professionali e quotidiane con il ricettario “Bergarè 2025” della Camera di Commercio di Reggio Calabria

Reggio Calabria: Castore ha il suo nuovo amministratore unico

La musica che emoziona e unisce con Gospel Italian Singers a Caulonia e Locri

Reggio Calabria, ok in Giunta al parcheggio gratuito su Corso Matteotti durante le festività. Tripodi: “Così investiamo sul commercio di prossimità”

Moda, spettacolo e solidarietà a favore della Fondazione CHOPS ETS Malattie Rare: il Comune di Reggio Calabria supporta la solidarietà

Reggio Calabria, San Sperato intitola una via a Paolo Pitasi: memoria che diventa comunità

Partita la prevendita per la prima assoluta dell’opera teatrale “Fortunata di Dio” sulla vita della “serva di Dio” Natuzza Evolo: il 23 e 24...

Trattata con terapie inefficaci in Calabria, viene salvata al Policlinico di Bari: rimosso un raro tumore del cuoio capelluto a una donna di 52...

Ranieri: “Lettera di licenziamento sotto l’albero di Natale per i lavoratori dell’Abramo Printing & Logistics”

Tutto pronto per la XIV edizione del Presepe Vivente nel centro storico di Morano: dal 25 dicembre al 6 gennaio il borgo diventa palcoscenico...

Furgiuele: “Grazie a Salvini oltre tre milioni di euro per la manutenzione e riqualificazione degli immobili di culto”

Enrico Parisi eletto nella presidenza del CNG – Consiglio Nazionale Giovani

Mancata sorveglianza sanitaria per i dipendenti di una società agricola a Torretta di Crucoli (KR): denunciato e sanzionato il proprietario

“Armonia di Luce” e non solo: la cultura entra in chiesa a Rende

Mancata approvazione del bilancio e crisi politica a Palazzo dei Bruzi? Caruso risponde: “No, assenze erano annunciate. Nessuna criticità in riunione di maggioranza”

Sicurezza sul lavoro, istituzioni e imprese a confronto: incontro sul Piano Mirato di Prevenzione in Ance Crotone

Consorzio unico di bonifica, Occhiuto in conferenza stampa: “Sta lavorando bene e con grande impegno. Su concessioni idroelettriche stiamo ragionando”

A Tropea “Merry Cinemas” riaccende le luci del cinema: sei giorni di proiezioni a Palazzo Santa Chiara con grandi classici del Natale [IL PROGRAMMA]

Fim, Fiom e Uilm Calabria in pressing sul trasferimento della sede lametina di Leonardo: “Garantito nessun disimpegno dell’azienda dalla regione”

Comunità di Vita Cristiana “Immacolata e San Luigi” di Reggio Calabria propone esperienza di condivisione per chi vive la realtà del carcere

A Catanzaro l’anima del gospel con Pastor David Wright

Reggio: due nuove stazioni mobili della Polizia municipale per garantire sicurezza e prossimità ai cittadini

L’assessore Massimiliano Battaglia ribadisce la sua collocazione: “Leale al progetto Caruso, Hub a Vaglio Lise”

Provincia di Vibo. Si insediano i nuovi consiglieri provinciali

Castrovillari: lo spettacolo Sulle tracce di Gian Burrasca cattura e suscita con grande successo di pubblico

La ricerca del grande Alan Lomax a Cinquefrondi: presentazione del libro “Cardeto, Mammola, Cinquefrondi 1954. Immagini e suoni della ricerca di Alan Lomax” di...

Fiamma olimpica a Catanzaro, l’assessore allo Sport Antonio Battaglia: “Abbiamo dimostrato di essere una comunità unita e che ha voglia di partecipare”

Il Progetto SAI di Cassano All’Ionio finanziato anche per il triennio 2026-2028 per una cifra vicina ai tre milioni di euro

San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio nominato assessore. La sindaca ff Loria: “Scelta di continuità, non è sostituzione di Cocchiero”

Catanzaro: apertura pomeridiana al pubblico degli uffici comunali anticipata al 23 e al 30 dicembre

La narrazione digitale incontra il mito: a Scilla arriva la “Chianalea Igers Experience”

Carnevale di Lamezia: sabato la presentazione dell’edizione 2026

Occhiuto sfida i conservatori e sogna un centrodestra liberale e riformista: “Così Forza Italia può arrivare al 20%”

Welfare, Versace: “Avviare investimento strutturale nella creazione di comunità socio-sanitarie”

UDC Reggio Calabria: Giuseppe Pinto nominato commissario provinciale

ISS “Lucrezia della Valle” e UniCal: gli studenti del della Valle diventano protagonisti di un Convegno sulla lingua cinese

E.L.F.I. di Natale, il progetto che anima i quartieri dell’ex VIII circoscrizione di Reggio Calabria

Bim Bum Basket sconfitta a Milazzo: gli Svincolati vincono 82-68. Carbone: “Buona prova per due quarti e mezzo, poi troppe ingenuità”

Prodotti natalizi non sicuri: la Guardia di Finanza sequestra oltre 16mila articoli nel Crotonese

Pallavolo Rossano, prova di forza a Cutro: vittoria per 3-1 e primato consolidato

Big-match alla Viola: Monopoli battuta senza affanni

Caulonia (RC), il sindaco Cagliuso: “Un anno difficile, ma con risultati concreti. Auguri alla comunità”

Contrasto ai botti illegali: sequestrata una tonnellata di materiale pirotecnico nel Cosentino

Reggio, Finardi incanta il Teatro Cilea: un concerto intimo e potente

Al Complesso Monumentale del San Giovanni arriva SARAFINE: spazio agli artisti emergenti del “Catanzaro Sound”

Controlli della Guardia di Finanza sul lavoro marittimo nella costa calabrese: sanzioni per 30.000 euro

La Tonno Callipo impaurisce anche la capolista Bronte

Domani la consegna di “Villa Bunker” a Conflenti (CZ)

Taurianova, inaugurata la nuova sede del Pd. Prosegue il lavoro di radicamento del partito sul territorio. I segretari Irto e Panetta: “Fondamentale riannodare il...

Il Rotary Christmas Day a Catanzaro

Arte, solidarietà e impegno sociale: riconoscimento a Dominga Pizzi e Graziano Tomarchio a Pizzo

Concerto di Beneficenza del Lions Club Polistena Brutium a sostegno del territorio

La Reggina vince, le altre no. Sambiase piegato dal gol dell’ex, campionato riaperto

“Locride 2.0” – Rotary e Lions al fianco dei giovani della Locride

Ancora una vittoria per la Tonno Callipo

Squillace, dedicata la nuova chiesa di San Nicola Vescovo. Il consigliere regionale Enzo Bruno: “Un momento di grande valore comunitario”

Crotone, sesta edizione de “ Un Natale da supereroi”. Uil e vigili del fuoco regaleranno un sorriso ai pazienti del reparto di...

Reggio Bic, chiude il 2025 il Corso UDC di basket in carrozzina: sport come cultura e partecipazione

A Palazzo San Giorgio l’esordio reggino di “Tiri mancini”, il terzo romanzo del sindaco Giuseppe Falcomatà

Verso il Terzo Memorial Rebecca Cuzzucoli

Nasce il Coordinamento Cisl Giovani di Cosenza: Federica Beltrano coordinatrice

Il Capodanno a Lamezia Terme sarà con Syria

Dierre volitiva: successo anche a Trapani

Un francobollo per Gianni Versace

Sorical: lavori sulla condotta Alaco–Entroterra. Interruzione programmata dell’erogazione il 22 e 23

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook