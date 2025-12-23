Unitalsi Catanzaro: pranzo natalizio tra amicizia e inclusione a Zagarise

L’Unitalsi di Catanzaro ha vissuto ieri il suo pranzo natalizio insieme agli amici più fragili nell’accogliente borgo di Zagarise, in un clima di vera fraternità e gioia. La giornata, quarta domenica di avvento, è iniziata con la Santa Messa, celebrata da don Edoardo Maria Palma nella chiesa Madonna del Rosario, alla presenza del sindaco, Domenico Gallelli, e del presidente della Pro Loco, Salvatore Tozzo. Un momento di raccoglimento e condivisione che ha dato il giusto senso a tutto ciò che è seguito.

La presidente della sottosezione Unitalsi di Catanzaro, Angela Vatrano, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a don Pietro Pulitanò, al Sindaco, alla Protezione Civile comunale, alla parrocchia e al suo coro, alla Pro Loco e a tutta la comunità per la calorosa accoglienza e la grande disponibilità dimostrata.

La festa è continuata al ristorante Alta Vista, un luogo immerso nella natura incontaminata, e con una vista panoramica mozzafiato. Tra canti, balli e sorrisi, l’atmosfera si è riempita di allegria e leggerezza. I piatti, ispirati agli antichi sapori della tradizione, e la grande disponibilità dei proprietari, Antonio e Maria Teresa, hanno contribuito a rendere il momento ancora più autentico e accogliente.

Infine, nel centro storico del paese, la comunità locale ha accolto i ragazzi disabili nella casa di Babbo Natale, allestita con cura e amore. È stata una giornata speciale, un vero dono, vissuta con la semplicità dell’animo, immersi nell’amicizia e avvolti dalla gioiosa magia del Natale.