Squillace (Cz): successo per la XIII edizione de “La Casa di Babbo Natale” tra luci, giochi e allegria

Divertente per i bambini legata all’iniziativa “La Casa di Babbo di Natale”, a Squillace, giunta alla XIII edizione, su iniziativa dell’associazione culturale Castellense. Lo scopo è stato quello di regalare un pizzico di incanto ai più piccoli e alle loro famiglie a pochi giorni dalla festa più attesa dell’anno. L’evento, svoltosi nella piazza principale della città, è veramente riuscito sotto ogni aspetto, soprattutto quello ricreativo nel pieno spirito natalizio. Una manifestazione messa in piedi con la collaborazione dell’associazione Ama (auto mutuo aiuto) Calabria e alcuni sponsor locali. Sulle scale centrali della piazza è stata allestita la Casa di Babbo Natale, che ha accolto i bambini a cui sono state donate caramelle. Gli stessi hanno potuto fare la foto personale con il fantastico Babbo Natale interpretato dalla brava Antonella Mattia. Una festa suggestiva, piena di luci, colori, musica, balli, animazione a cura dello staff Sevesinop, con gli artisti Giulio Falbo e Tiziana Bertuca, che con le loro performance hanno incantato il pubblico, e gli allievi della scuola di danza del maestro Agazio Mellace, la “New Dance Image”, per l’energia e il talento portati in piazza Vescovado. Nello stesso spazio hanno funzionato i mercatini natalizi allestiti dall’amministrazione comunale. Insomma, nonostante la costante minaccia della pioggia, una grande festa che ha visto una buona partecipazione di bambini e di pubblico, in preparazione al giorno di Natale ormai alle porte. E mentre le luci della Casa di Babbo Natale si spengono per quest’anno, l’associazione Castellense resta attiva in tutti i mesi con la sua normale attività culturale. L’appuntamento con la Casa di Babbo Natale è già fissato per il prossimo anno.