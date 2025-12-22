Salute mentale, stabilizzati 27 operatori all’ASP di Catanzaro: il plauso degli Psicologi calabresi

“L’Ordine degli Psicologi della Calabria esprime vivo apprezzamento per l’operato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che, in data 18 dicembre, ha proceduto alla stabilizzazione di 27 unità di personale, tra cui 8 Dirigenti Psicologhe e Psicologi già impegnati nei progetti regionali DSA e Post REMS, avviati dalla Giunta Regionale con l’On.le Princi attraverso la DGR n. 335/2024.

La decisione assunta dalla Direzione Aziendale di Catanzaro rappresenta un atto concreto e significativo nella direzione del rafforzamento dei servizi di salute mentale e del consolidamento delle professionalità operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria.

Si ritiene doveroso sottolineare la sensibilità nel recepire le istanze provenienti dal territorio in materia di salute e benessere, ambito sul quale l’Ordine degli Psicologi della Calabria, in sinergia con il Sindacato di categoria AUPI, è da tempo impegnato attraverso un’azione costante di interlocuzione con la Regione Calabria e con le Aziende Sanitarie calabresi.

L’obiettivo condiviso è l’incremento degli operatori della salute mentale, al fine di garantire continuità assistenziale, stabilità dei servizi e risposte adeguate ai bisogni della cittadinanza.

La Direzione Aziendale tutta, sotto la guida del Gen. Antonio Battistini, ha fornito un chiaro segnale di rinnovamento, in coerenza con quanto già attuato dall’ASP di Crotone, procedendo alle stabilizzazioni dei Dirigenti Psicologi aventi titolo, in linea con i piani del fabbisogno approvati dalla Regione Calabria.

Si riconosce, altresì, l’impegno della Regione nel potenziamento degli organici e nel consolidamento dei servizi sociosanitari, a conferma di una strategia virtuosa volta al rafforzamento del Sistema Sanitario Regionale.

Alla luce delle disposizioni contenute nell’ultimo Decreto Milleproroghe, che consente agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di procedere con le stabilizzazioni fino al 31 dicembre 2026, e in considerazione delle buone pratiche adottate dalle ASP di Catanzaro e Crotone, l’Ordine degli Psicologi della Calabria auspica che anche le restanti Aziende Sanitarie Provinciali calabresi intraprendano analoghi percorsi.

Ciò al fine di garantire maggiore uniformità dei servizi sull’intero territorio regionale e di superare criticità strutturali, quali l’attuale rapporto in alcune aree, di uno psicologo ogni 75.000 abitanti.

L’Ordine degli Psicologi della Calabria ribadisce come sempre la propria piena disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali e territoriali, offrendo il proprio contributo tecnico e professionale per migliorare le politiche pubbliche in materia di salute e benessere”.

Così Massimo Aiello, presidente Ordine degli Psicologi della Calabria.