La cerimonia del Premio Carlino d’Argento al Politeama di Catanzaro: un riconoscimento all’eccellenza calabrese che guarda al futuro

Un riconoscimento a chi ha portato in alto l’orgoglio e l’identità calabresi in ogni campo e a chi mette in mostra, ogni giorno, il volto positivo del territorio e l’importanza di trasmettere valori autentici alle nuove generazioni. Il Gran Gala dell’ottava edizione del Premio Carlino d’Argento, domenica 21 dicembre, ha visto salire sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro diversi testimoni d’eccellenza per un momento di riflessione e di spettacolo che ha esaltato l’eccellenza del “Made in Calabria”. La cerimonia di consegna delle onorificenze – opere raffiguranti l’iconica moneta catanzarese, realizzate dall’orafo scultore Antonio Affidato – ha rappresentato l’ideale conclusione di una lunga rassegna di appuntamenti, durata due mesi, con la direzione del presidente dell’associazione Premio Carlino d’Argento, Yves Catanzaro, che ha animato la città di Catanzaro coinvolgendo la comunità.

L’ospite più atteso, Pierfrancesco Pingitore, fondatore de Il Bagaglino, autore e regista che ha scritto pagine indelebili di storia del teatro e della televisione italiana, ha regalato un momento emozionante parlando al pubblico prima di ricevere il Premio alla Carriera. “Sono andato via da questa terra quando ero bambino, ho un ricordo sentimentale legato ai racconti dei familiari, ma è un legame che non si è spezzato mai”, ha rimarcato durante il breve talk sul palco – con la conduzione di Domenico Gareri – in cui non ha perso l’occasione di rilanciare l’appello a far riaprire lo storico salone Margherita a Roma: “Potremmo ancora provarci a riportare la satira, il divertimento e un po’ di sana critica. Ai giovani che vogliono intraprendere il mestiere dello spettacolo dico che occorrono tanta voglia, perseveranza e fortuna, non bisogna mai mollare nella vita. Neanche speravo di tornarci in Calabria, è stata l’occasione per salutarvi e ringraziarvi”.

Al Carlino d’Argento si è parlato anche di imprenditoria e giovani in occasione del premio consegnato all’Harmonic Innovation Hub, con il presidente del gruppo, Pasqualino Scaramuzzino. Un progetto innovativo che, dal profondo Sud, ha consentito di attrarre risorse e talenti sul territorio con l’obiettivo di generare benefici per la comunità, proiettando la Calabria al centro del mediterraneo. La giornalista Cecilia Primerano, vicedirettrice dell’approfondimento RAI, ha ricevuto il riconoscimento per la sezione cultura, condividendo con il pubblico la sua testimonianza legata al mondo dell’informazione e alla necessità di preservare la verità di fronte al pericolo delle fake news. Ad essere premiato per l’impegno nel sociale, l’attore, regista e autore Mauro Lamanna che con la rassegna “Schermi Cinema Multipiazza” ha portato il cinema nei luoghi solitamente lontani dai circuiti festivalieri, promuovendo opportunità di inclusione e aggregazione.

Per le arti visive e discipline dello spettacolo, il Carlino d’Argento è andato all’artista Massimo Sirelli, che con i suoi iconici lavori di pop e urban art, rappresenta un ambasciatore della calabresità, orgoglioso di essere tornato e di poter operare nella sua terra. Il premio speciale è stato conferito a Giovanni Monteleone, professore ordinario all’Università di Roma “Tor Vergata”, tra i massimi esperti in gastroenterologia, il quale ha evidenziato l’importanza di mettere al centro il rapporto e il dialogo con il paziente davanti alle sfide che l’intelligenza artificiale pone anche nella medicina e nella ricerca.

Per la prima volta, durante la cerimonia si è voluto rendere omaggio anche al lavoro e al contributo che le forze dell’ordine offrono per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio: a ricevere il premio per la Polizia di Stato il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares. Tante le autorità istituzionali salite sul palco per consegnare i riconoscimenti: la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il consigliere regionale Filippo Pietropaolo, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Pietro Falbo, il vicepresidente della Provincia di Catanzaro, Francesco Fragomele.

La serata è stata arricchita dalle incursioni musicali e artistiche a cura della Scuola di danza del Teatro Politeama, del pianista Giovanni Mazzuca, del soprano Giorgia Teodoro e del tenore Alessandro D’Acrissa. Il Carlino d’Argento ha, inoltre, rinnovato l’impegno per la solidarietà ospitando – grazie alla collaborazione della FITP – Federazione italiana tradizioni popolari – la tappa finale della campagna di Natale di Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.