Furti in una chiesa a nord di Catanzaro: arrestato un 22enne

Avrebbe compiuto alcuni furti in una chiesa situata a nord di Catanzaro. Per questo un 22enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione urbana di Bellamena in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale.
I fatti risalgono allo scorso agosto, quando il parroco aveva segnalato ammanchi nelle cassette delle offerte dei fedeli, per un totale di circa 200 euro, oltre al furto di un computer portatile sottratto dalla sagrestia. Dopo la denuncia, i carabinieri, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza acquisiti, hanno identificatoil giovane come il presunto autore dei reati.