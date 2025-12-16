Estradato dalla Germania e arrestato all’aeroporto di Lamezia il boss di ‘ndrangheta Roberto Bruzzese

La Polizia di Stato ha eseguito un mandato di arresto europeo a carico del presunto boss della ‘ndrangheta Roberto Bruzzese, di 57 anni, accusato di essere affiliato alla cosca Greco di Cariati (Cosenza), in rapporti di subordinazione con quella dei Farao-Marincola di Cirò (Crotone). Bruzzese é stato arrestato a Lamezia Terme al suo arrivo in aeroporto dopo essere stato estradato dalla Germania, dove era detenuto dopo essere stato coinvolto nello scorso mese di aprile nell’operazione “Boreas”, coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dallo Sco e dalla Squadra mobile e dalla Sezione investigativa specializzata criminalità organizzata (Sisco) di Catanzaro.

“In occasione dell’operazione – riferisce in un comunicato la Questura di Catanzaro – sono state proficue le interlocuzioni con la Procura di Stoccarda grazie al supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e dell’esperto per la sicurezza in loco nell’ambito del progetto ‘I-CAN’, che hanno assicurato anche un reciproco scambio di investigatori tra Germania ed Italia”.