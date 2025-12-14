Catanzaro: sospensione idrica anticipata nei serbatoi Cappuccini, Materdomini e Madonna dei Cieli

In vista dei lavori programmati per domani 15 dicembre da Sorical, per cui si rende necessaria l’interruzione dell’erogazione da Santa Domenica per linee e serbatoi a servizio della città, al fine di creare il minore disagio possibile e ottimizzare il ripristino del servizio idrico è necessario chiudere anticipatamente alcuni serbatoi.

Zone interessate

Dalle ore 20 di stasera 14 dicembre serbatoio Cappuccini Linea centro città da Via Indipendenza a Bellavista via Nuova, Corso Mazzini, viale dei Normanni, Via Acri, via Carlo V, Porta Marina.

Dalle ore 22 di stasera 14 dicembre serbatoio Materdomini e serbatoio Madonna dei Cieli Linea Città per Via Campanella, Sant’Antonio, da Via Rossi a via Cortese, via Mario Greco, via Buccarelli, via Jannelli, quartiere San Leonardo, via Milano, parte via Crispi.