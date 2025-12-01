Dopo dieci anni Catanzaro riabbraccia il Giro: presentata la tappa che aprirà la risalita della carovana

“La presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2026 ha confermato il ruolo di primaria importanza che Catanzaro e la Calabria rivestiranno nella prossima edizione della corsa rosa. Il 12 maggio sarà infatti il Capoluogo di Regione a ospitare la prima frazione interamente italiana, successiva alla “grande partenza” prevista in Bulgaria.

Per la città si tratta di un appuntamento di particolare prestigio: a dieci anni dall’ultima occasione, Catanzaro torna a essere sede della tappa inaugurale del Giro che darà avvio alla risalita della carovana ciclistica attraverso il territorio nazionale.

L’Amministrazione comunale è già impegnata nella pianificazione della complessa macchina organizzativa, che prevede anche l’allestimento del “quartier tappa” a Catanzaro quale snodo operativo dopo il prologo estero. L’obiettivo è garantire un’accoglienza all’altezza dell’evento, coinvolgendo l’intera città – dal quartiere Lido al centro storico – e valorizzando il contributo di tutto il tessuto associativo locale. Catanzaro si prepara, così, a vivere una straordinaria occasione di promozione sportiva e identitaria, oltre che di indotto per la città, che saprà mettere in luce le eccellenze del territorio e offrire alla comunità, ai visitatori, a tutti gli addetti ai lavori, un’esperienza di grande rilevanza”.

E’ quanto si legge in una nota stampa dell’assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia.

