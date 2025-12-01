“Nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli altri” - Oscar Wilde
HomeCalabriaCatanzaroDopo dieci anni Catanzaro riabbraccia il Giro: presentata la tappa che aprirà...
CalabriaCatanzaro

Dopo dieci anni Catanzaro riabbraccia il Giro: presentata la tappa che aprirà la risalita della carovana

“La presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2026 ha confermato il ruolo di primaria importanza che Catanzaro e la Calabria rivestiranno nella prossima edizione della corsa rosa. Il 12 maggio sarà infatti il Capoluogo di Regione a ospitare la prima frazione interamente italiana, successiva alla “grande partenza” prevista in Bulgaria.
Per la città si tratta di un appuntamento di particolare prestigio: a dieci anni dall’ultima occasione, Catanzaro torna a essere sede della tappa inaugurale del Giro che darà avvio alla risalita della carovana ciclistica attraverso il territorio nazionale.
L’Amministrazione comunale è già impegnata nella pianificazione della complessa macchina organizzativa, che prevede anche l’allestimento del “quartier tappa” a Catanzaro quale snodo operativo dopo il prologo estero. L’obiettivo è garantire un’accoglienza all’altezza dell’evento, coinvolgendo l’intera città – dal quartiere Lido al centro storico – e valorizzando il contributo di tutto il tessuto associativo locale. Catanzaro si prepara, così, a vivere una straordinaria occasione di promozione sportiva e identitaria, oltre che di indotto per la città, che saprà mettere in luce le eccellenze del territorio e offrire alla comunità, ai visitatori, a tutti gli addetti ai lavori, un’esperienza di grande rilevanza”.
E’ quanto si legge in una nota stampa dell’assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia.
Articolo Precedente“Un Servizio al Merito”: grande partecipazione alla cerimonia dell’U.N.M.S. Catanzaro–Crotone–Vibo. Consegnate sei borse di studio in memoria di Filippo Continolo
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Storia di un Riscatto”, il film sul sequestro Vinci arriva in Calabria

Cosenza, opposizione attacca: “Riduzione del Canone patrimoniale? La Giunta Caruso ammette l’errore ma il provvedimento è tardivo e insufficiente”

Lo spot “È Sybaris – Terre di Luce” del regista calabrese Giacomo Triglia lancia la Rete dei Musei d’Impresa della Sibaritide

Ripepi: “Reggio Calabria maglia nera d’Italia: Falcomatà consolida l’unico risultato ottenuto, l’ultimo posto”

Qualità della vita, Massimo Canale sulla classifica del ‘Sole 24 ore’: “No alla rassegnazione, la parola chiave per Reggio Calabria è ‘rinnovamento'”.

“Un Servizio al Merito”: grande partecipazione alla cerimonia dell’U.N.M.S. Catanzaro–Crotone–Vibo. Consegnate sei borse di studio in memoria di Filippo Continolo

Corri Cosenza 2025, Franz Caruso: “Successo di pubblico e trionfo sportivo”

Piscina Olimpionica di Crotone, il Comune risolve il contratto con BLU DEA: avviata la riconsegna e trattative con la FIN

Crotone, studenti a confronto sui rischi delle droghe: al Pertini-Santoni prosegue “Parole che pesano”

FIAIP CZ–KR–VV, Mariacristina Mazzei riconfermata presidente: rinnovate le cariche per il quadriennio 2025–2029

Consultorio di Cariati senza ostetrica da due mesi: Italia Viva attacca Occhiuto sulla sanità calabrese

Occhiuto incontra ad Ita: “Possibile nuova scuola piloti a Crotone”

Crotone, immobile abusivo sequestrato alla criminalità organizzata sarà demolito

Acqua Catanzaro: disservizi serbatoio Madonna dei Cieli

Catanzaro: AMC Spa avvia l’installazione dei QR Code per la convalida dei titoli di viaggio

Alimentazione e longevità: la Dieta Mediterranea protagonista a Castrolibero

A Pallagorio grande partecipazione per la “Festa dell’Indipendenza – Dita e Flamurit”

Cosenza: il sindaco Caruso si congratula con il giornalista Franco Rosito per la conferma alla presidenza del circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa”

Catanzaro, disservizi idrici nelle zone Fortuna e Verghello: disponibile autobotte in via Guido Puccio

Grande successo per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale a Reggio Calabria

AVIS e Protezione Civile insieme per una comunità più resiliente: un seminario a Catanzaro per promuovere la cultura del rischio

Con “Medma non si piega” la storia di Peppe Valarioti conquista il pubblico del CineTeatro Metropolitano di Reggio Calabria

Filadelfia accende la magia: apre il Villaggio di Babbo Natale. Un’esperienza fiabesca tra luci, inclusione e solidarietà

FP CGIL ad Occhiuto: “I Centri per l’Impiego al centro di sogni differenti”

Santa Severina, presentato il progetto “Il Borgo del Castello e dei Musei”

Inizia il Natale di Rende 2025

Madeo (PD): “Rinsaldare legame tra partiti e territori”

Attività Rende Servizi

INPS, osservatorio sugli stranieri: nel 2024 sono circa 4 milioni i lavoratori stranieri, 379mila i pensionati e 252mila i beneficiari di prestazioni di disoccupazione

Il sindaco Romeo scrive ad Occhiuto: “Ripartizione fondi socio-sanitari penalizza il Vibonese”

Domani al DAM Unical ricordo di Fortunato Cacciatore

L’Accademia della Scherma RC incanta ai Trofei di Ravenna e Milano: weekend ricco di emozioni e successi

Princi: “Cultura motore dell’innovazione e della competitività europea. La Calabria e il Sud al centro delle sfide future”

DrMn Calabria, al Museo “Capialbi” di Vibo la mostra Archètypos dell’artista Giko

Ordine Medici Reggio Calabria: “Ultimi per qualità della vita? Mi sembra troppo. Ma la sanità soffre”

Spilinga: evento di presentazione dei risultati del progetto “Dopo di noi”

PD Calabria: “Governo tuteli Coop Valle del Marro colpita da intimidazioni ‘Ndrangheta”

Assalto portavalori, la solidarietà del commissario e del vicecommissario della Lega di Reggio Calabria: “Lavoro complesso e carico di rischi”

UniRC, Open Day 2025: scopri l’Università Mediterranea

A Settingiano un incontro su “Povertà energetica e Progetto Sole”

La Cineteca della Calabria e gli itinerari emotivi Pasolini all’Università Magna Graecia di Catanzaro. Quando il famoso regista-scrittore venne querelato dal sindaco di Cutro...

Trasporti, Bruno: “Rincari natalizi problema che si ripete”

Vibo Valentia si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni e iniziative per tutte le età: ecco il cartellone degli eventi

Aeroporto di Reggio Calabria, Cannizzaro: “Negli ultimi undici mesi il transito di 900.000 passeggeri”

Personale Saracena, si lavora ad una macchina comunale più efficiente: prende servizio la funzionaria Valeria Lojelo

IAM Reggio Calabria: risultati dell’attività di vigilanza dal 24 al 30 novembre 2025 A.L.T. Caporalato T.R.E. in agricoltura e controlli in Costa Viola

MusicAMA Calabria, a Catanzaro e Lamezia il clown dei clown David Larible

‘Ndrangheta, Klaus Davi: “Strangio Sebastiano è irreperibile da ottobre”. L’appello del giornalista: “Riconsegnati”

Antonio Piserà annuncia l’avvio della Campagna di Ascolto per la città di Tropea

Irto (PD): “L’assalto al portavalori sull’A2 è un fatto grave”

Tropea celebra la “Journèe de la Musique”: due nuovi appuntamenti per Armonie della Magna Graecia

Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro “Michele Traversa”: riapertura Parco dei Folletti il 5 dicembre

Premio “Incontri Notevoli 2025”: sabato 6 a Gerace l’omaggio a Ornella Muti

Congresso medico-scientifico “Capillarità, efficacia ed efficienza nell’erogazione degli screening oncologici”: il 2 dicembre a Cosenza

Il Comune di Crotone dà il benvenuto a quattordici nuovi dipendenti

Avanti Psi: “Occhiuto apra discussione con opposizione su sanità, situazione drammatica”

Presentazione del saggio “Beyond the Binary” di Davide Costa: il 3 dicembre al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro

Qualità della Vita 2025: è Catanzaro la città della Calabria in cui si vive meglio

Asp di Crotone: domani convegno “La cura dei legami – Spazio giovani in consultorio”

Ivan Potente è il nuovo segretario della Fp Cgil Medici Calabria

La Migliore Calabria: “Da oggi la presidente della Provincia Succurro ha dieci giorni di tempo per dimettersi”

Grande riuscita per il 2° Torneo di Pallanuoto organizzato dalla Kairos Lamezia

“Alimenti nutritivi e sostanze di sintesi utilizzati per la conservazione”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore, Rosaria Succurro: “Assisi città della pace e San Giovanni in Fiore città della speranza”

Settore in crisi, il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria chiede un tavolo corilicolo regionale

Reggio, Rotaract presenta il ‘THE CHRISTMAS SHOW’, evento benefico per la ‘Casa di Benedetta’

Il “Cammino della Responsabilità” prosegue il suo percorso: dopo le partecipate tappe di Rogliano e Scalea, terza tappa a Morano Calabro

Sellia Marina ricorda Giuditta Levato. Il 5 dicembre dibattito e docufilm

Reggina, Falcomatà: “Il tempo è scaduto, per tutti. Infantino fischiato dopo essersi impegnato, ma…”

La Tonno Callipo si impone anche a Lamezia e resta terza in classifica

Falcomatà esalta i successi dei Biovoid, band reggina vincitrice ai Festival del cinema di Salerno e L’Aia

“La casa vuota”. A Bisignano un documentario per lo spopolamento del centro storico

Reggio, in uscita il libro “La maestra Luisa e l’arcobaleno del futuro” di Donatella Tripodi. Il 2 dicembre la prima presentazione

Giornata delle Persone con Disabilità, a Siderno l’incontro “Abitar,e Lavorare, Partecipare”

Nasce “SIFA X RIDERE”: la stand-up comedy nel centro storico di Cosenza

Cannizzaro dà i numeri sull’aeroporto di Reggio Calabria: “900mila passeggeri in 11 mesi”

La Calabria investe sul digitale: oltre 150 formati con il Progetto ReP

Soroptimist Lamezia e Carabinieri insieme per contrastare la violenza di genere

La Pallavolo Rossano Asd mantiene il primato senza giocare: cadono le inseguitrici e il campionato si accende

“Un Museo per le feste”, ecco i prossimi eventi a Locri Epizefiri

A Vibo Valentia una delle tappe europee del Dialogo dell’UE con i Giovani

Assalto a portavalori, i sindacati: “Urge maggiore sicurezza per i lavoratori della vigilanza privata””

All’Unical una giornata di studio su emancipazione e diritti con Rosy Bindi

Pirossigeno, che sballo: a Soverato è otto su otto. Guzzo e Ginefra show

Fillea Cgil: “Formazione, sicurezza e contratti equi: la Calabria deve costruire un futuro sostenibile per i lavoratori edili”

Caulonia saluta il dott. Campisi: “Un punto di riferimento per la comunità”

Qualità della Vita 2025: Reggio Calabria ultima per il secondo anno consecutivo

Weekend di amichevoli per la Smile Cosenza Pallanuoto

Concluso con successo a Vibo Valentia l’evento di presentazione dei risultati del progetto Refocusing

La Sezione ANPI “Nilde Iotti” e il Circolo ReggioSud presentano il libro “Storia dell’Italia Meridionale” di Pino Ippolito Armino

Dierre Reggio Calabria, difesa di ferro e vittoria di squadra: Inguaggiato indica la strada

Sinergie sul Territorio: l’AbaRC realizza le scenografie per lo spettacolo “In Viaggio”

Matera infallibile da tre: la Virtus spezza la striscia vincente della Redel Viola Reggio Calabria

Reggio, si finge tenente dei carabinieri per truffare anziana: arrestato e recuperati gioielli da 30mila euro

Bonus 110% sotto inchiesta: lavori incompleti e crediti d’imposta fittizi, tre indagati a Lamezia Terme

Domotek Volley ok nella sfida “metropolitana”: 3-0 al Napoli e secondo posto nel girone

Nuova Solidarietà celebra le Nozze d’Oro nell’VIII Circoscrizione: “L’Amore che resiste al tempo”

Ponte, Tridico: “Le motivazioni della Corte dei conti ci danno ragione, il governo pensi a infrastrutturare Calabria e Sicilia”

Terranova da Sibari: ripartono i lavori della Rete Turistica dei Comuni

Lamezia Terme celebra il teatro amatoriale: grande successo per la X edizione del Premio FITA “Bronzi di Riace”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook