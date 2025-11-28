In considerazione della sospensione, nel fine settimana, dei lavori in corso su viale dei Normanni, dal pomeriggio di oggi venerdì 28 novembre fino alla sera di domenica 30 novembre sarà possibile la circolazione veicolare sul tratto di strada interessato dal cantiere. Ne dà notizia l’amministrazione comunale specificando che il provvedimento è stato adottato, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di rendere più scorrevole la circolazione nel centro della città. Si ricorda che il tratto in questione di viale dei Normanni può essere percorso solo a senso unico in direzione nord verso via Milelli.
Catanzaro, riaperto alla circolazione fino a domenica sera tratto cantiere Viale dei Normanni
Articoli Correlati