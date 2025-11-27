Scienza e Fede: dibattito del Rotary club di Catanzaro

Il Rotary Club Catanzaro, nel solco del motto “Uniti per fare del bene – In viaggio, uniti verso il Rotary di domani”, promuove un incontro di grande valore culturale e sociale, dedicato al dialogo tra scienza e fede come strumenti complementari al servizio della persona.

L’appuntamento è fissato per martedì 2 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso l’Aula Sancti Petri dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace (Via Arcivescovado, 13 – Catanzaro).

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Rotary Club Catanzaro, Ferdinando Saracco, si aprirà la tavola rotonda che vedrà protagonisti la Prof.ssa Aida Bianco, Professore ordinario di Igiene Generale e Applicata presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, che affronterà il tema “Etica della prevenzione tra evidenze scientifiche e applicazioni pratiche”, la Dr.ssa Marisa Macrina, Presidente della Commissione Salute Materna e Infantile del Rotary Club Catanzaro, che offrirà una testimonianza personale dal titolo “La mia vita: fede, scienza, deontologia nell’emergenza medica”.

La discussione sarà moderata da Fabio Scavo, Prefetto e Presidente della Commissione Immagine Pubblica del Rotary Club Catanzaro.

A concludere i lavori sarà Prof. Alberto Scerbo, Professore ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, con una riflessione finale sul valore del dialogo tra scienza e fede come fondamento di un servizio autentico alla persona e alla comunità.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Catanzaro conferma la propria vocazione a promuovere momenti di confronto e crescita, capaci di unire competenze scientifiche, valori etici e sensibilità spirituale, in un percorso comune orientato al bene della collettività.