Catanzaro: disservizi idrici nelle zone Fortuna e Verghello

Proseguono i lavori per l’individuazione del guasto alla rete idrica di distribuzione, nelle zone Fortuna e Verghello, che provoca un abbassamento dei livelli di accumulo ed una diminuzione della pressione tali da generare disservizio nell’erogazione.
L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili spiega che i lavori per la risoluzione della problematica continueranno per consentire il ripristino del guasto già dalle prime ore di domattina.
Nel frattempo, l’amministrazione comunale, per il tramite della Protezione Civile Regionale, ha attivato un servizio autobotte che sarà disponibile dalle ore 18.15 nel piazzale davanti la scuola di via Forni.
Le zone interessate dai disagi sono rione Fortuna, via Stretto Antico, via Puccio e aree limitrofe.