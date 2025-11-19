“La verità è sempre rivoluzionaria” - Antonio Gramsci
HomeCalabriaCatanzaroLamezia, agli sgoccioli l’attesa per la nuova scuola dell’infanzia: laboratori e ambienti...
CalabriaCatanzaro

Lamezia, agli sgoccioli l’attesa per la nuova scuola dell’infanzia: laboratori e ambienti innovativi in arrivo

C’è molta attesa tra le famiglie dell’istituto Gatti-Manzoni-Augruso per la nuova sede della scuola dell’infanzia di località “Bella”, che dovrebbe essere riconsegnata a breve dal Comune di Lamezia, dopo i lavori di ristrutturazione durati circa sei anni.

“La scuola dell’infanzia sta per trasformarsi in un grande laboratorio, un ambiente di apprendimento innovativo e coinvolgente, ricco di risorse digitali, all’insegna della creatività, della socialità e del benessere”. Così annunciava, due anni or sono, la preside Mongiardo alla comunità scolastica della Manzoni-Augruso, dopo la notizia dell’imminente completamento della nuova sede, dove sarebbero state trasferite le sezioni dell’infanzia di Bella, attualmente allocate nel plesso di scuola primaria Augruso. Un ottimismo che però, non ha potuto ancora trovare riscontro nella realtà, in quanto dal 2019 la nuova struttura non è stata ancora riconsegnata alla scuola.

L’attesa cresce sempre di più, dunque, nella comunità scolastica dell’IC Gatti-Manzoni-Augruso, che attende di poter attivare i nuovi ambienti di apprendimento, progettati nel 2022 grazie alle risorse del PON Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia, che avevano consentito alla dirigente scolastica Antonella Mongiardo (autrice del progetto pedagogico), di acquistare arredi e attrezzature digitali per un importo di circa 75 mila Euro.

Stando alle più recenti notizie provenienti dal Comune, si dovrebbe essere in fase di collaudo e, dunque, prossimi alla consegna della nuova sede alla scuola IC Gatti-Manzoni-Augruso, dove potranno finalmente partire i mini-laboratori Soft-Data, progettati del 2022, ma ancora inutilizzai perché non adatti ai locali attualmente ospitanti le sezioni.

“Il progetto – dice la preside- si basa su una precisa idea pedagogica: l’ambiente di apprendimento. L’ambiente di apprendimento è la nuova frontiera della didattica, verso cui tutte le scuole, ormai, si stanno orientando per poter stare al passo con i nuovi modelli di apprendimento previsti dalla pedagogia. Ogni aula sarà costituita da un open space articolata in tre spazi modulari: l’area osservazione e creazione; l’area condivisione e l’area sperimentazione. Nella prima, il bambino potrà imparare a manipolare materiali, individualmente ma con la guida dell’insegnante, creando un

prodotto servendosi delle proprie abilità. L’area destinata alla condivisione sarà caratterizzata da sedute morbide, da un tappeto componibile e da tribunette trasformabili in diverse configurazioni, dotate anche di nicchie porta oggetti: gli alunni potranno interagire, così, in un ambiente di apprendimento vivace e informale. L’insegnante in questo processo di acquisizione linguistica ha un ruolo fondamentale, è colui che, attraverso una relazione educativa, permette di promuovere e motivare la comunicazione. Le attività potranno essere differenziate per le quattro fasce d’età.

L’obiettivo è di favorire lo sviluppo del linguaggio del bambino e in un secondo momento stimolare i prerequisiti della letto-scrittura in un ambiente a lui famigliare in modalità ludica. L’area destinata alla sperimentazione sarà un mini-laboratorio attrezzato per lo svolgimento di attività di ricerca, progettazione, collaborazione tra pari. Perciò, sarà dotata di banchi modulari componibili in svariati modi, in funzione delle attività previste. I bambini, per poter utilizzare tutti i laboratori, ruoteranno nelle tre sezioni, secondo una programmazione temporale. Potranno sperimentare, così,

adeguatamente all’età, il modello delle Aule- laboratorio, una delle rivoluzioni copernicane apportate da Avanguardie educative.

Con la piena condivisione di tutti i docenti – dice la referente Infanzia Bella, Romina De Sensi – abbiamo introdotto la laboratorialità anche nell’infanzia perché il laboratorio è una situazione di apprendimento in cui si integrano efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e quelli sociali, emotivi, affettivi, la progettualità e l’operatività”.

La didattica laboratoriale – conferma la preside Mongiardo – promuove la motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di insegnamento particolarmente proficua con gli studenti che hanno difficoltà, incoraggia la personale autonomia progettuale, supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di apprendimento rispondente alle esigenze degli studenti problematici, valorizza le competenze di ciascun bambino in un percorso di tipo cooperativo. Il laboratorio consente di passare dall’informazione alla formazione, incoraggia un atteggiamento attivo. Progettare lo spazio di una scuola d’infanzia – prosegue la preside Mongiardo, la quale ha curato la fase di progettazione in condivisione con gli organi collegiali è un processo che richiede grande creatività non solo pedagogica e architettonica, ma anche sociale, culturale e politica. L’ambiente di apprendimento non è solo uno spazio fisico dotato di tecnologie informatiche, come spesso si tende a pensare, ma è un contesto di insegnamento e di apprendimento basato sul concetto che la conoscenza non si trasmette, ma si costruisce, rompendo gli schemi della didattica tradizionale. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, l’ambiente di apprendimento deve facilitare l’esplorazione e la scoperta; l’interazione con gli altri, con la natura e con l’ambiente fisico, in una dimensione ludica; sviluppare la creatività attraverso il gioco; far svolgere attività didattiche in modo cooperativo e laboratoriale e far acquisire agli allievi consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento. L’aula, con i banchi allineati, è sempre meno adatta per realizzare un simile scenario e la lezione frontale sempre più superata. L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi e la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi e concreti con le scienze, le lingue, la tecnologia, la musica, le attività pittoriche, la motricità. In tal modo l’ambiente classe diventa un vero e proprio laboratorio disciplinare”.

Articolo PrecedenteIncontro dei rappresentanti del PD catanzarese sulla collocazione della sede del nuovo Hub ospedaliero della città, Alecci: “Ferma volontà di trovare la soluzione migliore per Catanzaro in maniera condivisa e partecipata”
Articolo SuccessivoCatanzaro, la Casa di Nemo rinasce: uno spazio sicuro per ricucire i legami familiari
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini: la FISM Reggio Calabria promuove la “Marcia della Pace dei Bambini” in collaborazione con UNICEF

“Le interviste di Dio”, lo scritto inedito di Roberto Pennisi

Nuova viabilità per il centro storico di Catanzaro: da lunedì 24 novembre cambiano i percorsi degli autobus extraurbani

FIT-CISL Calabria, a Pizzo un evento per la Giornata contro la violenza sulle donne: riflessione, testimonianze e impegno sindacale

Catanzaro, la Casa di Nemo rinasce: uno spazio sicuro per ricucire i legami familiari

Cosenza, la Caserma F.lli Bandiera passa al Comune

FdI accusa il Comune di Corigliano-Rossano: “La pesca crolla e il mercato è fermo”

Falcomatà accoglie il nuovo Presidente dell’Autorità Portuale Piacenza: “Collaborazione decisiva per il futuro di Gioia Tauro”

Regione, Tridico: “Nel prossimo Consiglio si discuterà l’ennesimo pacchetto di poltrone mentre la Calabria affonda. Ecco il vero progetto della maggioranza”

Villa San Giovanni accende la magia: al via la terza edizione della Festa delle Candele in Piazza Valsesia per l’intera giornata

Nella sede Interpol di Lione il workshop dei Focal point e degli investigatori del progetto I-Can. Nel 2025 record di arresti: 66 persone collegate...

Infezioni in ambito sanitario: a Cosenza la prima giornata di aggiornamento tecnico

Marijuana e cocaina nascosta in auto abbandonata: denunciata la proprietaria del veicolo a Tropea (VV)

MusicAMA Calabria, l’ensemble Festina Lente omaggia Palestrina a Lamezia Terme

Inchiesta su istituto “Pertini-Santoni” di Crotone: un arresto e due sospensioni per vice preside e vicaria

Incontro dei rappresentanti del PD catanzarese sulla collocazione della sede del nuovo Hub ospedaliero della città, Alecci: “Ferma volontà di trovare la soluzione migliore...

Nuovo ospedale di Cosenza, Greco (Casa Riformista-Italia Viva): “Occhiuto coinvolga sindaci e rettore”

Chiusura temporanea dell’ufficio postale di Roccella Ionica: l’appello del movimento “Roccella in Comune” a Poste Italiane

Sedicenne arrestato per spaccio dalla polizia di Crotone: in casa 90 grammi di hashish. Aveva anche una cartuccia

Giornata Mondiale Infanzia, Marziale: “La tutela dei minori è una farsa istituzionale vergognosa”

Unità cinofila “Manco” scopre quasi due chili di droga in uno stabile abbandonato a Bianco (RC)

Appuntamento importante a Rende per professionisti ed imprese: “Bilateralità, formazione e welfare: obbligo contrattuale o leva di competitività?”

Incontro della Pro Loco di Cropani sulla promozione della legalità, della sicurezza e della cultura del rispetto

Redel completa le infrastrutture elettriche Atam per la mobilità green di Reggio Calabria

Il 24 novembre l’IPALBTUR “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni ospiterà un incontro formativo dedicato alla sicurezza digitale, alla legalità e al corretto uso del web

Reggio: all’Accademia di Belle Arti coinvolgente incontro con l’artista Alessio Patalocco

Nuovo ospedale di Cosenza, Italia Viva: “Occhiuto coinvolga Caruso, Principe e Greco”

Catanzaro: il France Culture Fest inaugura la sua edizione con l’incontro “Rousseau le visionnaire”

Conpait protagonista al Salone DeGusto di Catanzaro: Musolino e i maestri pasticceri incantano con show cooking e degustazioni

SPAc – South performing and acting, al Teatro Comunale di Badolato la storia di speranza “Fate i tuoni” (21 novembre) e “Giuseppe” (29 novembre)

Consigliera comune Vibo Valentia aggredita in Municipio

Cassano All’Ionio: il Movimento Popolare nomina gli organi statutari

“Salute mentale e dipendenze: un approccio integrato”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

L’arte del pairing dello Chef Francesca Mannis protagonista al Salone deGusto di Catanzaro

Per il secondo anno consecutivo, il comune di Saracena rimborsa il 20% della TARI

“A teatro in famiglia”, il progetto dedicato ai più piccoli all’Auditorium di Filadelfia

Tridico: “Nuove poltrone mentre la Calabria affonda, ecco il vero progetto della maggioranza”

La tripartizione della provincia è stata un fallimento, Fiorita e Mormile sostengano l’azione dei Comuni delle Serre e aprano un confronto istituzionale per la...

Bianco (RC): il fiuto del fido “Manco” che ha aiutato i Carabinieri a ritrovare una notevole quantità di stupefacenti

Sorpreso a cacciare con richiamo acustico: denunciato a Santo Stefano in Aspromonte

Dierre: la sconfitta di Milazzo brucia, ma si riparte subito

La Cucina di Territorio tra Sostenibilità e Diversità Bioculturali”: il 22 novembre incontro a Rende

Campionato Interregionale Calabria 2025 – L’Academy Sport Center di Reggio Calabria apre la stagione con 3 ori, 6 argenti e 2 bronzi

Il 21 novembre la FIT-CISL celebra a Pizzo la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Passaggio di consegna FIDAPA Rossano: la nuova presidente è Silvana Scarnati

Il Sindaco Franz Caruso riceve a Palazzo dei Bruzi il direttore generale del Cosenza Calcio, Salvatore Gualtieri

Ponte sullo Stretto, Lega: “Confermata fattibilita’ tecnica da massimi esperti nazionali ed internazionali”

Il musicista e cantautore Sasà Calabrese premiato in Commissione cultura

Cannizzaro: “L’effetto Ryanair prosegue”

Il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, eletto Consigliere Nazionale della F.I.I.S. – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi

L’assessore Straface incontra Sabina Radu, malata di SLA: “Non è stata, né mai sarà lasciata sola dalla Regione”

Callisto e Persefone svelano la scienza: un viaggio tra mito e conoscenza. Nuova conferenza del Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana al Museo Archeologico di...

Catanzaro: le congratulazioni di Giuliana Furrer per la rielezione di Antonio Tassone a presidente nazionale Assipan

Furgiuele (Lega): “A Cosenza immobile Aterp occupato illegalmente”

JazzAmore: Danilo Rea all’Unical con Moriconi e Bandini, nel nome di Mina

Serra fa sul serio, via libera del Consiglio al ritorno con Catanzaro

Reggio Calabria: il 21 novembre a Palazzo Alvaro il libro “Scampoli di luce” di Domenica Pirilli

Colpisce poliziotto con un pugno davanti al tribunale di Roma: arrestato 26enne originario di Reggio Calabria

La danza che restituisce dignità ai corpi e ai sogni: torna a Corigliano-Rossano “Dance… No limits”, l’evento sociale de I Figli della Luna per...

Tappa reggina per la campagna “Benvenuti in Atelier”: il 19 novembre la designer Barbaro accoglierà gli studenti dell’Università di Reggio

In merito agli articoli su presunti canoni indebiti: chiarimenti di Aterp Calabria

Reggio Calabria: didattica innovativa per le scuole al Museo Diocesano

Torna “Voci dal sottosuolo”, una rassegna del Kollettivo Kontrora in collaborazione con Teatro del Carro-Pino Michienzi: dal 30 novembre al 18 gennaio al Teatro...

Occhiuto: “Eliminare tassa sui passeggeri aerei. La paghi la Regione”

Chiusura Viale dei Normanni, dal 22 novembre parte l’inversione del senso di marcia su Corso Mazzini: la nuova viabilità per il centro storico di...

L’ad Wilson all’incontro con i ragazzi della Aircraft Academy di Lamezia Terme: “Ryanair porterà più aerei possibile in Italia dei 300 in arrivo da...

Giffoni incontra la Scuola di Recitazione della Calabria: a Cittanova il racconto del fondatore Claudio Gubitosi

Giordano: “Dopo undici anni finisce l’era Falcomatà: Reggio cerca finalmente aria nuova”

Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato, anno 2024: cresce l’occupazione stabile, aumentano gli intermittenti, in flessione i somministrati

Quali sono i temi delle slot più popolari tra i giocatori esperti – l’opinione degli esperti di Magius Casino

“Trame di rinascita – Ago e filo nel tempo”: a Crotone bene confiscato alla ‘ndrangheta diventa laboratorio di cucito e artigianato tessile per donne...

Volley Tonno Callipo: il presidente chiama il Comune di Vibo Valentia alle sue responsabilità

Catanzaro, Scarpino: “Bene pulizia delle strade di competenza provinciale, qual è il cronoprogramma degli interventi?”

Ponte sullo Stretto, Orrico (M5S): “Ennesimo schiaffo su progetto simbolo delle destre”

Viaggiare in treno alla scoperta della Riviera dei Cedri: presentate le proposte per promuovere il turismo scolastico in Calabria grazie alla partnership Ecotur-Trenitalia

Scutellà (M5S): “Calabria ha altre priorità, modifica statuaria non è certamente tra queste”

Lamezia Terme: MusicAMA Calabria accoglie l’arte pianistica di Nikolai Lugansky

Reggina, Torrisi vuole rivoluzionare la difesa: si insiste per Desiato e Giuliodori

Lorica, nuovo lungolago in arrivo: parcheggio, pontile e spazi riqualificati per rilanciare la Sila

Castrolibero ottiene nuovi fondi per la cultura: la Biblioteca “C. Alvaro” si arricchisce di nuovi libri

Colletta Alimentare 2025: oltre 178 mila donazioni in Calabria per 130.000 persone bisognose

Calabria ed Egitto unite dall’Accademia: missione IsCaPI al Cairo rafforza cooperazione universitaria e progetti internazionali

Sant’Alessio in Aspromonte (RC), al via il secondo Forum del Welfare Generativo di Prossimità

Ponte e autonomia differenziata, Tridico: “Il governo getta fumo negli occhi e continua a spaccare l’Italia”

Codacons denuncia: “Riscossioni ATERP Calabria fuori controllo, famiglie travolte da solleciti ingiustificati”

Caronte & Tourist rafforza gli strumenti di prevenzione contro la violenza sulle donne: al via il corso di autodifesa per le dipendenti

Biblioteca comunale di Saracena, nuovo finanziamento del Ministero della Cultura per ampliare il patrimonio librario

Catanzaro, al “Comunale” il Teatro Incanto celebra 20 anni con Pirandello: in scena un coinvolgente “Il berretto a sonagli”

Reggio Bic, mercoledì arriva Firenze: sfida chiave nel turno infrasettimanale

Restituiti allo Stato dodici reperti archeologici: saranno esposti al Museo di Vibo Valentia

Federconsumatori Calabria avvia “Digitalmentis”: formazione e supporto per colmare il divario digitale

Cryptovalute e tassazione: vanno dichiarate in Italia?

Ecco “Adesso è davvero finita”, il romanzo storico ambientato nella Cosenza di inizio ‘900

Catanzaro, Serò: “Soddisfatto per l’avvio della bonifica. Serve più collaborazione contro l’inciviltà”

Strada provinciale Vibo-Triparni-Porto Salvo: in fase di ultimazione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza

Comune e Atam inaugurano l’infrastruttura di ricarica per i nuovi bus elettrici del Tpl reggino

Reggio, Palazzo Anagrafe intitolato a Giuseppe Romeo. Falcomatà: “Sindaco illustre che nel secondo dopoguerra seppe guarire le ferite della città”

Giusi Princi: “La Calabria candidata a diventare Regione europea dello Sport 2028”

Tre nuovi piloti di volo da diporto sportivo diplomati all’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia di nuovo il progetto: niente visto alla convenzione tra Mit e concessionaria

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook